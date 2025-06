Zum Klassenerhalt gezittert – Lechsee tütet Klassenerhalt gegen Apfeldorf/Kins ein

Mit einem 2:0-Sieg gegen Apfeldorf/Kinsau sichert sich die SG Lechsee den Klassenerhalt und darf auch nächste Saison in der Kreisklasse ran.

Die Zeit des Zitterns ist vorbei. Im letzten Spiel auf eigenem Platz machte die SG Lechsee mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Apfeldorf/Kinsau den Deckel drauf. Der Klassenerhalt in der Kreisklasse ist perfekt. „Das war kein schönes Spiel“, waren sich Lechsee-Coach Christian Schuster und sein Gegenüber Sebastian Ostenrieder hinterher einig. Einigkeit herrschte auch in Bezug auf das Endresultat. „Der Sieg von Lechsee war verdient“, erklärte die beiden Trainer unisono. „Für uns zählten auch nur die Punkte“, ergänzte Schuster, dessen Team sich als Aufsteiger am Ende auf Tabellenplatz acht einsortiert, wobei der Relegationsplatz nur einen einzigen Zähler entfernt liegt.