Zum Jugendclub: Landesligist holt Oberliga-Kicker ins Sauerland zurück

Nach über vier Jahren in der fünften Liga endete für Samet Coskun (23) in diesem Sommer mit dem Ende der Vertragslaufzeit beim SV Lippstadt das Kapitel Oberliga Westfalen. Ab sofort wird der Rechtsverteidiger zwei Klassen tiefer, in der Landesliga Staffel 2, auflaufen. Wie sein neuer Verein am Montagabend (7. Juli) bekannt gab, wird Coskun zur neuen Saison für den SC Neheim auflaufen.