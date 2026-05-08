Zum Jubiläum die Spitze erobert

– Foto: Marcel Bube

Die Partie begann zunächst ohne große Torchancen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Der Herbstmeister aus der Landeshauptstadt näherte sich in der Anfangsphase zwar gefährlich dem Tor der Gastgeber an, fand jedoch keinen erfolgreichen Abschluss. Auf der Trainerbank der Erfurter saß erstmals Tobias Eckermann, der den Posten erst im Laufe der Woche von Rico Methfessel übernommen hatte. Die erste richtig gute Offensivaktion der Eintracht führte dann direkt zur Führung. In der 27. Minute brachte Bastian Seidel eine Freistoßflanke butterweich in den Strafraum, wo mit Marcel Börold und Florian Cepa gleich zwei Eintracht-Akteure frei vor dem Tor standen. Cepa war schließlich zur Stelle und brachte den Ball zur umjubelten Führung im Netz unter. Bis zur Halbzeit verwaltete die Eintracht das Ergebnis souverän, ohne jedoch weitere klare Torchancen herauszuspielen.

Im zweiten Durchgang bestimmten die Erfurter über weite Strecken das Spielgeschehen. Doch selbst beste Gelegenheiten wurden teilweise kläglich vergeben. Die Offensivqualität aus dem Hinspiel erreichte der FC Erfurt Nord dabei zu keiner Zeit annähernd. Aber auch die Sondershäuser bemühten sich um den zweiten Treffer. Nach einem sehenswerten Angriff zirkelte Eshan Shirzad den Ball in Richtung Tor, doch sein Abschluss prallte nur an den Pfosten (57.). Für die Nordler war dies noch einmal ein Weckruf, doch noch einmal ins Spiel zurückzufinden. In der Offensive blieb es jedoch dabei: Wirklich gefährlich wurde der FC Erfurt Nord kaum. Entweder verfehlten die Abschlüsse das Tor deutlich oder sie wurden sichere Beute des souveränen Eintracht-Keepers William Hartling. Auch die zuletzt nach dem Spiel in Bad Tennstedt kritisierte Defensive um Lukas Haspra und Patrick Rothe zeigte an diesem Tag eine starke Leistung. Als dann die in dieser Saison von der Eintracht oftmals gefürchtete Nachspielzeit anbrach, fiel die endgültige Entscheidung. Ein Angriff der Erfurter wurde am eigenen Strafraum abgefangen und postwendend mit einem langen Ball in Richtung Gästetor eingeleitet. Auf der linken Seite sprintete Ehsan Shirzad – einer der besten Spieler auf dem Platz – in den Strafraum. Dort konnte er nur noch per Foul gestoppt werden, sodass dem Schiedsrichter keine andere Wahl blieb, als auf Strafstoß zu entscheiden. Auch wenn der temperamentvolle Shirzad den Elfmeter am liebsten selbst ausgeführt hätte, übernahm Kapitän Lukas Haspra die Verantwortung. Er jagte den Ball unhaltbar in den Winkel. Für den eingewechselten Torhüter Schöpe gab es keinerlei Abwehrchance. Damit war die Partie entschieden – und als schöner Nebeneffekt durfte sich die Eintracht zusätzlich über die Tabellenführung freuen.