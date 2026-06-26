„Zum jetzigen Zeitpunkt perfekt“: TuS testet gegen Regionalliga-Aufsteiger

Aufgearbeitet haben die Geretsrieder Fußballer um Veron Fejzullahi (weißes Trikot) ihre Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel gegen Murnau. Am Freitag trägt der TuS seinen nächsten Test beim TSV Landsberg aus. – Foto: Hans Lippert

Die letztwöchige 1:2-Niederlage gegen den TSV Murnau zum Start der Testspielreihe sei abgehakt, versichert Grelics: „Wir haben viele Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen und aufgearbeitet.“ Sein Eindruck nach einer weiteren Trainingswoche von seiner Mannschaft: „Es geht in eine positive Richtung.“ Und das auch, weil der Kader sich nach und nach füllt und damit „die Trainingsqualität gestiegen ist“. So habe Srdan Ivkovic, der für das Murnau-Spiel kurzfristig ausgefallen war, ebenso das komplette Training absolvieren können, wie auch Sebastian Schrills und Robin Renger. Ebenfalls wieder am Start ist der zuletzt aus privaten Gründen verhinderte Daniel Krebs.

Testspiel Nummer zwei steht für Bayernligist TuS Geretsried auf dem Programm: An diesem Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert das Team von Trainer Martin Grelics bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg. „Das Spiel ist zum jetzigen Zeitpunkt perfekt“, freut sich der Rückkehrer auf der Geretsrieder Trainerbank auf den Vergleich mit dem letztjährigen Ligakonkurrenten, der als Tabellenzweiter hinter der (nicht aufstiegsberechtigten) U21 des TSV 1860 München eine Liga nach oben kletterte.

Mit der Partie gegen Murnau sieht der Geretsrieder Chefcoach auch die „Erstfindungsphase“ abgeschlossen. Dass es bei vier Neuzugängen und einigen absenten Spielern im ersten Testspiel zu Abstimmungsproblemen komme, sei „vollkommen normal“, sagt Martin Grelics. Gleichwohl gelte es daran intensiv zu arbeiten: „Wir müssen kompakt zusammen verteidigen, in allen Zonen gemeinsam, das ist ein großer Punkt“, hebt der TuS-Trainer hervor und macht damit schon mal deutlich, worauf im Spiel beim frischgebackenen Regionalligisten das Hauptaugenmerk liegt. Das Spiel nach vorne kommt dann in den nächsten Partien hinzu. Vorerst gelte es, die Spieler, die aus Verletzungen zurückkommen wieder „reinzukriegen“ und „alle zusammen auf ein Niveau zu bringen“.

Dafür kommt ihm der TSV Landsberg, gegen den der TuS in der vergangenen Spielzeit zwei 1:2-Niederlagen hinnehmen musste, sehr gelegen. „Die haben auch ein neues Trainerteam und wollen sich auf die Regionalliga vorbereiten“, stellt Grelics fest. Mit Erfolgstrainer Christoph Rech fand man Medienberichten zufolge keinen gemeinsamen Nenner über die Ausrichtung in der Regionalliga, dafür engagierten die Verantwortlichen nun in René Schröder einen Neuling auf der Cheftrainerposition aber mit viel Spielererfahrung in Bayern- und Regionalliga. Kein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen TuS-Stürmer Maxi Berwein, der von Landsberg zum FC Penzberg gewechselt ist.

Ein neues Gesicht gibt es derweil im TuS-Kader: Mit Nino Hodzic hat sich ein weiterer Spieler aus dem Nachwuchs der SpVgg Unterhaching dem TuS angeschlossen. Der 1,85 Meter große Rechtsverteidiger bringt Erfahrung aus der U19-Bundesliga mit und schnupperte bei der Hachinger U21 schon Landesliga-Luft. Und bringt natürlich auch sonst alles mit, was man beim TuS an Qualität voraussetzt: Einen „sehr guten Charakter und sehr gutes Potenzial“ bescheinigt Martin Grelics seinem fünften Neuzugang.