Zum Jahresschluss noch mal ein Kantersieg

So kann man das Fussball-Jahr mal abschliessen. Nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Trier vom Mittwoch setzte sich das U15-Team des 1. FC Saarbrücken am Samstag beim TSV Schott Mainz mit 7:0 (2:0) durch und bleibt über die Winterpause Dritter. Lenny de Weze eröffnete den Torreigen bereits nach vier Minuten. Julian Felske legte in der 28. Minute das 0:2 nach, womit es in die Pause ging. Nach dem Wechsel legten die Gäste auf dem Kunstrasenplatz an der Karlsbader Str. dann so richtig los. Luca Kankel (40.), Lennart Müller (47.), Thorsten Becker (50.), Tom Degenhardt (54.) und De Weze (65.) legten noch fünf Treffer nach. Das FCS-Team bleibt über den Winter Dritter mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten 1. FSV Mainz 05.