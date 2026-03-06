Zum Jahresauftakt: Das Kellerduell und Spitzenspiele im Titelkampf

– Foto: Steffen Gramm

Am 13. Spieltag der Frauen-Regionalliga Nordost geht es nach der Winterpause endlich wieder um Punkte - und die Ausgangslage könnte nicht spannender sein. An der Tabellenspitze stehen gleich vier Teams, die alle realistische Chancen auf die Meisterschaft wahren. Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin II teilen sich mit je 26 Zählern die Spitze, dicht dahinter lauern mit jeweils 25 Punkten RB Leipzig II und der 1. FC Magdeburg. Ein Ausrutscher genügt und schon kann sich das Blatt an der Spitze komplett wenden. Während die vier Titelanwärter also mit höchster Konzentration in den ersten Spieltag nach der Pause gehen, droht am Tabellenende der sportliche Abstieg. Dort wartet mit dem Duell zwischen dem F.C. Hansa Rostock (Platz elf, sieben Punkte) und dem SV BW Hohen Neuendorf (Platz zwölf, fünf Punkte) ein echtes Endspiel, in dem für beide Mannschaften nur der Sieg zählt, um nicht schon jetzt den Anschluss zu verlieren. Zwischen Spitze und Keller liegt alles offen - der 13. Spieltag wird zeigen, wer die Winterpause besser überstanden hat und wer unter dem Druck zusammenbricht.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der SV Eintracht Leipzig-Süd hat sich als Aufsteiger mit 19 Punkten und Rang sechs eine vielversprechende Ausgangsposition erarbeitet, doch mit dem 1. FC Magdeburg kommt ein Topteam, das als Vierter punktgleich mit dem Drittplatzierten ist und weiter nach ganz oben schielt. Im Hinspiel setzte sich Magdeburg mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause ab und legte nach dem Seitenwechsel mit einem dritten Treffer nach, womit die Partie frühzeitig entschieden war. Während Leipzig-Süd nun im eigenen Stadion auf Revanche und einen starken Start ins neue Jahr hofft, reist Magdeburg mit einem eindrucksvollen 6:0-Erfolg im Landespokal im Gepäck an und will diese Dominanz nun auch im Ligabetrieb bestätigen. ---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr RB Leipzig RB Leipzig II Hertha BSC Hertha BSC 14:00 PUSH

RB Leipzig II geht als Tabellendritter mit 25 Punkten in das Spitzenspiel, während Spitzenreiter Hertha BSC mit 26 Zählern hauchdünn vorne liegt und die knappe Führung verteidigen will. Im Hinspiel in Berlin entwickelte sich ein mitreißendes Offensivspektakel: Hertha ging zunächst in Führung, doch Leipzig drehte die Partie mit zwei Treffern und hatte auch auf den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeberinnen noch eine Antwort, als der späte Siegtreffer den Auswärtserfolg perfekt machte. Nun treffen zwei der treffsichersten Teams der Liga direkt nach der Winterpause aufeinander, und angesichts der minimalen Abstände im Titelrennen dürfte jede Szene darüber entscheiden, wer mit einem Ausrufezeichen in die heiße Phase der Saison startet. ---

Der F.C. Hansa Rostock steht als Elfter mit sieben Punkten unter erheblichem Druck, denn der SV BW Hohen Neuendorf lauert als Tabellenletzter mit fünf Zählern direkt dahinter auf die Chance, den Abstiegsrang zu verlassen. Im Hinspiel setzte sich Rostock klar mit 4:1 durch und legte mit einer deutlichen Führung die Basis für den Auswärtssieg. Hohen Neuendorf konnte per Strafstoß noch einmal verkürzen, bevor Rostock schnell den alten Abstand wiederherstellte. Beide Teams haben 2026 bereits intensive Pflichtspiele hinter sich, Rostock mit einem nervenaufreibenden Pokalerfolg nach Elfmeterschießen, Hohen Neuendorf mit einer späten 0:1-Heimniederlage im Nachholspiel gegen Union II. Das Duell der Sorgenkinder wird für beide Mannschaften entscheidend sein, um mit drei Punkten die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga aufrechtzuerhalten. ---



Für den 1. FFC Turbine Potsdam II geht es als Tabellensiebter mit 16 Punkten darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen und direkt anzudeuten, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wird. Der 1. FFV Erfurt auf der anderen Seite braucht mit elf Zählern als Neunter dringend Luft nach unten. Im Hinspiel in Erfurt legten die Gastgeberinnen früh vor, Potsdam fand jedoch nach der Pause die passende Antwort und erkämpfte sich ein Remis – ein Duell auf Augenhöhe, das die Kräfteverhältnisse im Tabellenmittelfeld gut widerspiegelte. Erfurt kommt nun mit dem Rückenwind eines klaren 5:0-Erfolgs im Thüringen-Pokal in die Partie, während Potsdam sein erstes Pflichtspiel des Jahres bestreitet und nach der langen Winterpause sofort Rhythmus und Stabilität finden muss.

---

Türkiyemspor Berlin liegt mit 15 Punkten auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld, kann sich mit einem Heimsieg aber weiter von der Abstiegszone lösen, während der 1. FFC Fortuna Dresden als Zehnter mit sieben Zählern dringend punkten muss. Das Hinspiel in Dresden war eine klare Angelegenheit für die Berlinerinnen, die früh in Führung gingen, kurz vor der Pause nachlegten und nach einem verwandelten Strafstoß im zweiten Durchgang den Auswärtssieg souverän ins Ziel brachten. Beide Mannschaften steigen nun ohne vorheriges Pflichtspiel ins Jahr ein, sodass die Frage sein wird, wer schneller in den Wettkampfmodus findet. Türkiyemspor steht mit der Erinnerung an den klaren Erfolg im Hinspiel und der Tabellensituation als Favorit da, Dresden dürfte Angesichts des drohenden Abstiegs jedoch alles geben um dieses Spiel für sich zu entscheiden. ---