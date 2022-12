Zum Jahresabschluss steht ein Stadtderby für den ETB an Der ETB Schwarz-Weiß Essen soll am Samstag beim FC Kray antreten.

Besondere Brisanz erhält das Spiel dadurch, dass ETB-Coach Damian Apfeld in der letzten Saison noch Trainer in Kray war. Die „Schwatten“ wollen ihre starke Serie von zuletzt vier Siegen in Folge ausbauen und auf dem zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein überwintern. Das Stadtderby in der Krayarena (Buderusstr. 20a, 45307 Essen) wird um 14 Uhr angepfiffen.

Der FC Kray beendete am letzten Wochenende die Hinrunde als Vorletzter und hat nach 20 Spieltagen elf Punkte auf dem Konto, wovon sie sieben Zähler bei Heimspielen sammeln konnten. Seit zwei Partien werden die Krayer von Christian Knappmann trainiert. Der 41-jährige Ex-Profi (unter anderem bei Rot-Weiss Essen) coachte zuletzt das Team von Blau-Weiß Mintard in der Landesliga und war zuvor gut fünf Jahre lang als Cheftrainer bei Westfalia Herne tätig.

Kray noch ohne Derbysieg

In der Oberliga Niederrhein standen sich die Schwarz-Weißen und Kray bisher in acht Begegnungen gegenüber. Fünfmal gewannen die „Schwatten“ und dreimal gab es ein Unentschieden im Derby zwischen den beiden Stadtrivalen.

ETB-Trainer Damian Apfeld zum Derby am Samstag: „Uns erwartet in Kray ein besonderes Spiel, weil Stadtderbys immer etwas Besonderes sind. Das konnte man am ersten Spieltag sehen, als der FC Kray eine seiner besten Saisonleistungen im Derby abgerufen hat. So ähnlich kann das auch am Samstag laufen. Man sollte sich auf keinen Fall von der Tabelle blenden lassen. Wir tun gut daran, in Kray noch mal alles rauszuknallen, wie man so schön sagt. Die Form beider Teams zählt am Samstag dabei überhaupt nicht. Wir müssen damit rechnen, dass der Gegner mit einer hohen Aggressivität spielen wird. Sie werden versuchen uns früh anzulaufen und früh zu pressen auf dem kleinen Kunstrasenplatz, um uns in Ballbesitz das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Prince Kimbakidila, Pascal Kubina, Nico Haiduk, Kamil Poznanski und Emre Kilav. Bünyamin Sahin muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte aussetzen.