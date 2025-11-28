Zum Jahresabschluss nochmal aqlles rausholen

Für die Zweite des 1.FC Saarbrücken gibt es zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres noch mal eine knifflige Auswärts-Aufgabe zu lösen. Das Team von Trainer Sammer Mozain tritt am Samstag um 16 Uhr beim Saarlandpokal-Finalisten FC Palatia Limbach an. Die Begegnung wird im Kirkeler Gemeindeteil auf dem Kunstrasenplatz (Zum Wäldchen) ausgetragen. "Wir haben aus dem Hinspiel noch was gut zu machen, als wir in der Nachspielzeit unterlagen. Wir hatten jetzt zwei Wochen frei und haben uns sehr intensiv auf diese letzte Begegnung vorbereitet, deshalb gehe ich davon aus, dass wir da gut eingestellt sind. Sie sind Dritter, aber wir brauchen gar nicht auf die Tabelle zu schauen um zu wissen, welch starker Gegner uns da erwartet. Wir werden alles rausholen müssen was geht, wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen. In der Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde wird es bei uns dann personelle Änderungen geben", sagte Trainer Sammer Mozain im Vorfeld der Begegnung. Für einige wird es also wohl das letzte Spiel auf dem Feld im blau-schwarzen Dress werden. Mateo Schulze wird auch im letzten Ligaspiel des Jahres noch verletzungsbedingt fehlen. Das FCS-Team ist Zehnter,l hat aber nur drei Punkte weniger wie der Siebte SpVgg. Quierschied. Da auch der Dreizehnte SC Reisbach drei Punkte entfernt ist, kann es auch nach hinten um drei Tabellenplätze gehen.