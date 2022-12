Zum Jahresabschluss nach Metz sv Elversberg: Am Mittwoch zu Gast bei französischem Zweitligisten

Für die SV Elversberg geht es am vorletzten Mittwoch des Jahres noch zu einem Testspiel ins Ausland. Das Team von Trainer Horst Steffen tritt um 15 Uhr beim französischen Zweitligisten FC Metz an. Dabei werden die Saarländer wie beim Test vor genau einer Woche in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim zahlreiche Spieler ersetzen müssen. "Kevin Koffi, Nick Woltemade und Nicolas Kristof kommen zurück, Luca Schnellbacher konnte ja schon gegen die TSG einige Minuten spielen, vielleicht kann er jetzt länger eingesetzt werden. Marcel Correia ist jetzt schon länger nicht im Training, da werden wir im Januar einiges aufholen müssen, alle anderen, die in Metz nicht dabei sind, haben kurzfristige Verletzungen oder Erkrankungen, bei denen hoffen wir, dass sie im neuen Jahr gleich wieder dabei sind". In Metz werden Manuel Feil, Eros Dacaj, Luca Dürholtz, Sinan Tekerci, Daniel Pantschenko, Robin Felhauer, Sebastian Saftig, Semih Sahin und Kevin Conrad wahrscheinlich fehlen.