Zum Heimauftakt gleich das Derby von Günter Eckle · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser

Endlich ging es wieder los! Zum Auftakt der Saison 2026/27 empfingen wir den SV Weidenstetten zum Derby. Weidenstetten erwischte den besseren Start. Bereits in der 2. Minute bot sich für Jakob Heinz nach Zuspiel von Jannis Honold die erste große Chance. Heinz war frei durch, kam vor dem Tor jedoch ins Straucheln und Ballendorf konnte zur Ecke klären. In der 6. Minute wurde es erneut gefährlich: Heinz wurde von Honold stark in Szene gesetzt und anschließend von Martin Knauber im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Timo Bemsel ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte in der 7. Minute zum 0:1.

Weidenstetten blieb anschließend am Drücker. In der 16. Minute erhöhte Jens Stöckle auf 0:2. Nach einer Kopfballverlängerung nahm Stöckle den Ball am rechten Strafraumeck direkt und jagte ihn unter die Latte ins Tor. Ballendorf kam danach besser ins Spiel. In der 24. Minute hatte Jonas Staudenmayer die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber, als er einen Ball volley nahm. Kurz darauf musste Ballendorf verletzungsbedingt wechseln: Felix Ebert kam für Jannis Böttcher. Kurz vor der Pause hätte Weidenstetten beinahe noch den dritten Treffer erzielt. Jens Stöckle kam nach einer Flanke zum Abschluss, doch unser Torhüter Wachter reagierte mit einem starken Reflex und hielt uns im Spiel. Halbzeit: 0:2.