»Zum Haareraufen«: Riedenburg und Furth weiter sieglos Bezirksliga Süd, der Donnerstag: Furiose erste Hälfte zwischen Furth und Raindorf +++ Parsberg nach Heimsieg wieder Zweiter von Florian Würthele · Heute, 21:29 Uhr · 0 Leser

Kapitän Matthias Pröbster (links) und der TV Parsberg behielten gegen Riedenburg die Oberhand. – Foto: Wolfgang Zink

In der Bezirksliga Süd hat der TV Parsberg den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Die Mannen von Coach Andreas Pollakowski feierten am Donnerstagabend einen alles in allem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den TV Riedenburg, der sich nach Kräften wehrte. Während Parsberg nach der Nullnummer gegen Bach umgehend in die Erfolgsspur zurückkehrt und ungeschlagen bleibt (4/1/0), wartet der Aufsteiger aus dem Altmühltal weiter auf den ersten Saisonsieg.



Eine spektakuläre erste Halbzeit sah das Chamer Landkreis-Derby an der tschechischen Grenze. Der FC Furth im Wald und der FC Raindorf gingen mit einem 3:3 in die Kabinen. Ruhiger ging es im zweiten Durchgang zu, der keine weiteren Tore mehr sehen sollte. Wobei es auch in der Schlussphase nochmal ein wildes Hin und Her war. Gefühlt ist dieser eine Punkt mit Blick auf die Tabelle sowohl für die ambitionierten Raindorfer als auch für die weiter sieglosen Drachenstädter etwas zu wenig.



Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Unsere erste Halbzeit war eher eine schwächere aufgrund vieler Unkonzentriertheiten. Trotzdem gingen wir mit einer verdienten Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte konnten wir dann eine Leistungssteigerung zeigen und das Spiel relativ ungefährdet nach Hause bringen. Hintenraus hätte vielleicht auch noch das ein oder andere Tor mehr fallen können.“



Andreas Schäffer (Trainer TV Riedenburg): „Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für Parsberg. Dennoch sind wir absolut stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben alles gegeben und versucht, Parsberg das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das ist uns phasenweise – auch spielerisch – richtig gut gelungen. Aber natürlich kann man so eine Mannschaft nicht über 90 Minuten ausschalten. Sie hatten dann ein paar gute Umschaltmomente, die auch zu den Toren geführt haben. Parsberg war uns einfach in den entscheidenden Momenten den Ticken überlegen. Wir müssen versuchen, unsere Punkte gegen die Mannschaften zu holen, die mit uns auf Augenhöhe sind.“



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Für die zahlreichen Zuschauer bestimmt ein unterhaltsames Spiel, für meine Kollegen und mich an der Seitenlinie wohl eher zum Haareraufen. Gerade in der erste Hälfte ließen beide Teams unglaublich viel zu – schon allein in der ersten Viertelstunde hatten wir viel Glück, dass uns Raindorf am Leben gelassen hat. Auch in der Schlussphase war es ein wildes Hin und Her. Wir hatten Chancen, das Spiel zu gewinnen, könnten aber genauso gut mit leeren Händen dastehen. Somit können und müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Verletzungsbedingt bekommen wir unser Spiel aktuell nicht konstant durchgesetzt; jeder im Team opfert sich aber in jeder Situation für die Mannschaft. Das lässt uns positiv auf die weiteren Aufgaben blicken.“



Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ein Unentschieden, mit dem wir nicht zufrieden sein können. Wir machen dem Gegner das Toreschießen zu einfach und lassen im Gegenzug zu viel liegen.“



