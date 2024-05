Zum Haareraufen

In ihrer ersten Oberligasaison 21/22 unterlagen die Arnstädter Plauen unter dem damaligen Trainer Robert Fischer auch 2:0, waren aber chancenlos, dieses Mal waren sie es nicht. Im Spiel nicht nur ebenbürtig, sondern über weite Strecken dominant und selbstbewusst auftretend. Vor allem im ersten Durchgang drückten die Arnstädter dem Spiel ihren Stempel auf. Sie besaßen die Zweikampfhoheit, agierten mutig und kreierten klare Torgelegenheiten. Plauen präsentierte sich effektiv im Torabschluss und musste sich bei ihrem überragenden Torwart Pieles und der Arnstädter Abschlussschwäche bedanken, um hier nicht als zweiter Sieger vom Platz zu gegen. „Diese Niederlage war sehr ärgerlich, denn wir hätten nach einer halben Stunde drei, vier null führen müssen, das war der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, wir hatten viel Ballbesitz, die besseren Chancen haben aber im richtigen Moment die falschen Entscheidungen getroffen“, so Trainer Robert Fischer nach dem Spiel.

Arnstadt begann druckvoll und setzte sich in der Gästehälfte fest. Nach einem weiten Abschlag erreichte der Ball Lukas Scheuring, der freistehend mit einem Lupfer an Pieles scheiterte (7.). Anschließend eroberte sich Mateo Martinez den Ball, steckt ihn auf Benjamin Hertel durch, der freistehend Pieles anschoss, den Abpraller jagte Martinez am Tor vorbei (15.). Die erste Torannäherung des Favoriten nach knapp zwanzig Minuten, als Tommy Kind zu zentral Valentin Henning anschoss (18.). Dann spielte Niklas Hoffmann Scheuring frei, der aus 17 Metern über das Tor zielte (20.). Eine weitere Top-Chance vergab Benjamin Hertel, welcher in aussichtsreicher Position Pieles nicht überwinden konnte (23.). Aus dem buchstäblichen Nichts zogen die Gäste in Front. Nach einer Ecke bekommen die Hausherren den Ball nicht geklärt, Nutznießer war Jusic, der aus Nahdistanz abstaubte (29). Danach traf Matynets aus fast 30 Meter die Oberkante der Querlatte (31.).

Auch im zweiten Durchgang gaben die Nullneuner zunächst den Ton an. In Folge eines Eckballs, kam Scheuring zum Abschluss, aber wieder parierte Pieles, im Nachsetzen hämmerte Martinez das Leder über den Kasten (49.). Für die Gäste kam Martynets freistehend zum Kopfball, den Torwart Henning jedoch entschärfte (58.). Erneut war dann Henning gegen Limmer auf dem Posten (68.). Schließlich parierte Arnstadts Schlussmann Martynets Direktabnahme aus kurzer Entfernung in toller Manier (73.). Stark herausgespielt das zweite Tor des Ligaprimus. Nach Ballgewinn, passte Limmer auf Kiessling, dieser bediente Martynets, der auf den freistehenden Boateng querlegte, so das letzterer mühelos vollenden konnte (79.). Damit war die Partie entschieden. Bereits am Freitag, den 03. Mai gastieren die Nullneuner um 19.00 Uhr in Auerbach.