„Zum Haare raufen" – Oberweikertshofen verliert beim Tabellenführer

Der SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV dachau 1865 (rote Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen lag zur Halbzeit zurück, obwohl das Team die besseren Chancen hatte. Nun muss der SCO an Ostern sechs Punkte holen.

„Es ist zum Haare raufen“, jammerte Werner Schiller, Edelfan des SCO. „Bis zur Pause waren wir die bessere Mannschaft mit ganz fetten Chancen, und dann liegen wir hinten. Es ist nicht zu glauben.“ Schiller trauerte insbesondere den beiden Möglichkeiten von Dominik Widemann und Bryan Stubhan nach.

Die Entscheidung im Spiel zwischen Dawid und Goliath, also zwischen dem Tabellenführer aus Schwabmünchen und dem Liga-Schlusslicht aus Oberweikertshofen, fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Maik Uhde innerhalb von drei Minuten zweimal einnetzte. Damit waren die Hoffnungen der Elf von Weikertshofens Trainer Paolo Maiolo, vielleicht für eine kleine Sensation zu sorgen, bereits zur Halbzeitpause erledigt. Am Ende verlor der SCO vor 287 Zuschauern mit 0:3 Toren.

Selbst der Liveticker der Gastgeber gestand zur Pause ein, dass sich der TSV nicht ausruhen dürfe in den zweiten 45 Minuten. Wenn sich Weikertshofen geschickter angestellt hätte, hätten die Seiten durchaus auch mit einem 2:2 gewechselt werden können. Soweit war der Pausenstand zwar standesgemäß, aber auch glücklich.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten musste verletzungsbedingt Torwart Elias Reinert raus und durch Marco Dzwonik ersetzt werden. Spielerisch tat der Tabellenführer nur noch das Nötigste, kam aber dennoch zum 3:0 durch Philip Gmell, der eine Viertelstunde vor dem Abpfiff im Nachschuss erfolgreich war, nachdem Dzwonik den ersten Schuss noch abwehren konnte. Dann wurde es nochmals unnötig hektisch, als der zweifache Torschützer Uhde und Fabian Willibald jeweils eine Zeitstrafe kassierten.

Am Ende haderte Cheftrainer Maiolo erneut mit dem Schiri-Gespann. Dem 0:2 ist ein klares Abseits vorausgegangen, das der Schiri-Assistent auch anzeigte, der Referee aber ignorierte. „Das ist ärgerlich“, meinte Maiolo, zumal es wohl eine Vorentscheidung bedeutete. Der Mannschaft konnte der Trainer keinen Vorwurf machen. „Die Jungs haben taktisch alles erfüllt und konditionell gut dagegengehalten“, lobte er das Team. „Aber leider fahren wir wieder ohne Punkte heim.“

Die Hoffnungen des SCO, zumindest noch die Relegation zu erreichen, ruhen nun auf dem Oster-Wochenende, wenn die Maiolo-Elf zwei Heimspiele gegen Memmingen II und gegen Niedersonthofen bestreitet. „Da müssen zwingend sechs Punkte her, sonst war es das“, ist die einhellige Meinung im Lager des SCO.