 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Archiv
Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Zum Gruseln: SSC Südwest kassiert Halloween-Klatsche bei Türkspor

11. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 11. Spieltag der Berlin-Liga an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
8
1
Abpfiff

Nach den ersten Minuten, in denen sich beide Teams finden mussten, ging es schnell ordentlich rund. Auf den Führungstreffer der Hausherren durch Süleyman Kapan (9.) folgte prompt die Antwort der Gäste mit dem Ausgleich durch James-Patrick Weiß (13.). Nur vier Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz, als Sefa Kahraman per Kopf zum 2:1 traf. In der Folge vergaben beide Teams gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause fiel aber noch ein weiterer Treffer. Mame Cheikh Diop erhöhte auf 3:1. Im zweiten Durchgang legten Halit Bacak und Benjamin Heymann schnell zwei weitere Tore nach. Erneut Kapan, Emre Turan und Mapalo Korntreff sorgten schließlich für den klaren 8:1-Erfolg von Türkspor.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
13:00

Im Duell Blau Weiß 90 gegen den SC Charlottenburg treffen verschiedene Welten aufeinander. Blau Weiß sucht seine Form, rutschte zuletzt bis auf Rang 13 ab. Der SCC hingegen ist nach Wilmersdorf das formstärkste Team der Liga und belegt Platz drei.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
14:00

Die VSG Altglienicke II wartet seit drei Spielen auf einen Dreier, musste in dieser Zeit die Tabellenführung abgeben. Gegner Polar Pinguin reist mit einem ergebnistechnischen Auf und Ab an. Zudem ist Trainer Leonard Kai Fuhlert weg, musste seine Tätigkeit bei Polar Pinguin aus privaten Gründen beenden. Die bisherigen Co-Trainer sowie die sportliche Leitung übernehmen vorerst.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
14:00live

Biesdorf hat nach schwachem Saisonstart zwischenzeitlich drei Spiele in Folge für sich entscheiden können. Gegen Frohnau und Polar Pinguin gab es zuletzt wieder Niederlagen, bei denen die Fortuna ohne eigenen Treffer blieb. Stern konnte vergangene Woche gegen Blau Weiß überzeugen, reist mit ordentlich Selbstvertrauen an.

---

Morgen, 14:15 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
14:15

David gegen Goliath? Der SV Empor empfängt als Vorletzter den zweitplatzierten 1. FC Wilmersdorf. Die Rollen sind klar verteilt. Doch Empor zeigte zuletzt ordentliche Leistungen und konnte vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen sammeln. Wilmersdorf kann -zumindest über Nacht- an die Tabellenspitze springen.

---

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
12:45

Am Sonntag treffen mit dem Frohnauer SC und den Füchsen aus Reinickendorf zwei Tabellennachbarn im Nordderby aufeinander. Während Frohnau in der Vorwoche gegen den SCC verlor, holten die Füchse drei Punkte gegen den Berliner SC.

---

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
13:00

Der Berliner SC ist seit über einem Monat sieglos, steht nur drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Mariendorf hingegen schnuppert an der Top drei.

---

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
13:00live

Der Tabellenführer (Stand Donnerstag) ist im hohen Norden gefordert. Dabei wartet der Gastgeber seit über zwei Monaten auf einen Dreier, während SpaKi die letzten drei Spiele allesamt für sich entscheiden konnte.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
14:00

Nach der Niederlage gegen Südwest steht Staaken gegen Rudow durchaus unter Druck, um Platz 16 zumindest vorübergehend verlassen zu können. Beim TSV zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. In den letzten vier Spielen wurde immer gepunktet, auch gegen Spitzenteams wie die Spandauer Kickers und Stern 1900.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 031.10.2025, 22:30 Uhr
serAutor