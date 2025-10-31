Zum Gruseln: SSC Südwest kassiert Halloween-Klatsche bei Türkspor

Am Wochenende steht der 11. Spieltag der Berlin-Liga an.

Die VSG Altglienicke II wartet seit drei Spielen auf einen Dreier, musste in dieser Zeit die Tabellenführung abgeben. Gegner Polar Pinguin reist mit einem ergebnistechnischen Auf und Ab an. Zudem ist Trainer Leonard Kai Fuhlert weg, musste seine Tätigkeit bei Polar Pinguin aus privaten Gründen beenden. Die bisherigen Co-Trainer sowie die sportliche Leitung übernehmen vorerst.

Im Duell Blau Weiß 90 gegen den SC Charlottenburg treffen verschiedene Welten aufeinander. Blau Weiß sucht seine Form, rutschte zuletzt bis auf Rang 13 ab. Der SCC hingegen ist nach Wilmersdorf das formstärkste Team der Liga und belegt Platz drei.

Nach den ersten Minuten, in denen sich beide Teams finden mussten, ging es schnell ordentlich rund. Auf den Führungstreffer der Hausherren durch Süleyman Kapan (9.) folgte prompt die Antwort der Gäste mit dem Ausgleich durch James-Patrick Weiß (13.). Nur vier Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz, als Sefa Kahraman per Kopf zum 2:1 traf. In der Folge vergaben beide Teams gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause fiel aber noch ein weiterer Treffer. Mame Cheikh Diop erhöhte auf 3:1. Im zweiten Durchgang legten Halit Bacak und Benjamin Heymann schnell zwei weitere Tore nach. Erneut Kapan, Emre Turan und Mapalo Korntreff sorgten schließlich für den klaren 8:1-Erfolg von Türkspor.

Biesdorf hat nach schwachem Saisonstart zwischenzeitlich drei Spiele in Folge für sich entscheiden können. Gegen Frohnau und Polar Pinguin gab es zuletzt wieder Niederlagen, bei denen die Fortuna ohne eigenen Treffer blieb. Stern konnte vergangene Woche gegen Blau Weiß überzeugen, reist mit ordentlich Selbstvertrauen an. ---

David gegen Goliath? Der SV Empor empfängt als Vorletzter den zweitplatzierten 1. FC Wilmersdorf. Die Rollen sind klar verteilt. Doch Empor zeigte zuletzt ordentliche Leistungen und konnte vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen sammeln. Wilmersdorf kann -zumindest über Nacht- an die Tabellenspitze springen. ---

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Füchse Berlin Füchse Berlin 12:45 PUSH

Am Sonntag treffen mit dem Frohnauer SC und den Füchsen aus Reinickendorf zwei Tabellennachbarn im Nordderby aufeinander. Während Frohnau in der Vorwoche gegen den SCC verlor, holten die Füchse drei Punkte gegen den Berliner SC. ---

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 13:00 PUSH

Der Berliner SC ist seit über einem Monat sieglos, steht nur drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Mariendorf hingegen schnuppert an der Top drei. ---

Der Tabellenführer (Stand Donnerstag) ist im hohen Norden gefordert. Dabei wartet der Gastgeber seit über zwei Monaten auf einen Dreier, während SpaKi die letzten drei Spiele allesamt für sich entscheiden konnte. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Nach der Niederlage gegen Südwest steht Staaken gegen Rudow durchaus unter Druck, um Platz 16 zumindest vorübergehend verlassen zu können. Beim TSV zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. In den letzten vier Spielen wurde immer gepunktet, auch gegen Spitzenteams wie die Spandauer Kickers und Stern 1900.

