Zum Glück zuhause Regionalliga Südwest +++ Am Freitagabend im Dietmar-Hopp-Sportpark gegen Steinbach Haiger

2021/22 fühlte sich der FC-Astoria Walldorf in der Fremde wohler. Diese Saison sieht das gänzlich anders aus. Während der Fußball-Regionalligist in der Auswärtstabelle auf dem letzten Rang liegt, rangiert er in der Heimtabelle auf Position drei, inmitten der Spitzenmannschaften. "Wir sind froh darüber ein Heimspiel zu haben", sagt FCA-Trainer Matthias Born vor dem Freitags-Duell mit dem TSV Steinbach Haiger im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark (Anpfiff, 19 Uhr).