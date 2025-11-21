Die Sinsheimer tun sich bislang äußerst schwer in der Kreisklasse A. – Foto: Holger Hettler

Zum Glück steht die Winterpause bevor Kreisklasse A Sinsheim +++ Der SV Sinsheim wartet seit fast drei Monaten auf einen Sieg +++ Am Sonntag geht´s zum Jahresabschluss nach Waldangelloch Verlinkte Inhalte Kreisklasse A SV Sinsheim Neso Duric

Als der SV Sinsheim am 31. August den TSV Angelbachtal mit 5:1 geschlagen hat, sah die Lage in der Kreisklasse A gänzlich anders aus. Die Kreisstädter holten damals den dritten Sieg im dritten Spiel und standen unter den besten Teams der Liga. Das große Problem aus SV-Sicht: Seitdem gab es keinen einzigen Dreier mehr.

"Das war ein Spiegelbild fast unserer gesamten Vorrunde", sagt Neso Duric zur 3:4-Niederlage vor Wochenfrist beim FVS Sulzfeld. Im zwölften sieglosen Spiel in Serie führten die Sinsheimer nach 23 Minuten mit 3:0 und der Knoten schien endlich zu platzen. "Später haben wir sie quasi eingeladen und nach dem 2:3-Anschluss war klar, dass es in die andere Richtung gehen würde", konstatierte Sinsheims Trainer zur letztlich sehr bitteren Niederlage. Bei so viel Pech überrascht es nicht, wenn Duric sagt: "In unserer Lage sind wir froh, wenn es jetzt in die Winterpause geht. Dann können wir uns neu orientieren und selbstverständlich müssen wir auch gewisse Dinge ändern."

Bevor es jedoch so weit ist, warten die letzten 90 Minuten Fußball des Jahres 2025. Zum Rückrundenauftakt gastiert der Tabellenelfte beim siebtplatzierten TSV Waldangelloch. "Aufgrund der letzten Wochen sind die Waldangellocher der klare Favorit", meint Duric und erinnert an den knappen 2:1-Sieg vom ersten Spieltag, "der glücklich für uns gewesen ist, weil wir nicht die bessere Mannschaft gewesen sind." Doch woran hakt es seit Anfang September? Der Coach hat da einen Ansatz: "Nach Rang sechs im Vorjahr habe ich den Jungs vor Saisonbeginn gesagt, dass es nicht einfach wird, weil uns im zweiten A-Klassen-Jahr die Gegner besser kennen." Damit sollte der 59-Jährige Recht behalten. Ansatzpunkte sieht er außerdem darin, "geschlossener zu verteidigen, weil wir einfach zu viele Gegentore kassieren." Außerdem merkt er tadelnd an: "Manch einer von uns hat nach dem erfolgreichen Saisonstart gedacht, dass es mit etwas weniger auch reichen könnte."