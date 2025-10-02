Zum Glück nicht auf Kunstrasen – Polling muss zu Top-Team Deisenhofen

SV Polling fährt zuversichtlich zu Gastspiel bei Deisenhofens U23. Gegen den Drittplatzierten wird es die Jochner-Elf nicht leicht haben.

Polling – Kunstrasenplätze gehören nicht unbedingt zu den bevorzugten Spielstätten des SV Polling . Das zeigte sich vor gut einer Woche im Bezirksliga-Gastspiel beim Landkreis-Kontrahenten FC Penzberg, das mit 0:2 verloren ging. Ein weiterer Auftritt auf dem ungeliebten Geläuf bleibt dem Aufsteiger nun wohl erspart. Möglich macht dies eine Vorverlegung der Partie am morgigen Freitag bei der U23 des FC Deisenhofen .

Die Reserve des Bayernligisten bestreitet ihre Heimpartien regelmäßig am Freitagabend. Weil die Pollinger aber am Tag der deutschen Einheit und somit an einem Feiertag in den Münchner Süden fahren, erfolgt der Anstoß bereits um 15.15 Uhr – und zwar auf dem Rasenplatz des FC. „Kommt uns durchaus gelegen“, urteilt SVP-Coach Max Jochner vor dem Vergleich mit dem Tabellendritten, der somit seinen Heimvorteil nicht ganz so ausspielen kann wie sonst.

Wie Spitzenreiter SC Olching hat Deisenhofens U23 zuhause noch kein Spiel verloren. Unverwundbar sind die Hausherren aber nicht, wie die vergangenen drei Partien gezeigt haben. In den Duellen mit Olching (1:3), Denklingen (1:1) und Bad Heilbrunn (3:3) konnte die FC-Reserve nicht mehr dreifach punkten. Ungeachtet dessen verfügen die Gastgeber über die zweitbeste Offensive der Bezirksliga Süd: In elf Partien erzielten die Deisenhofener 34 Tore. Treffsicherer ist bislang nur der SV Planegg-Krailling (38).

Herausragend, was das Toreschießen betrifft, ist beim FC Florian Weber, der bereits 13 Tore und damit eines mehr als die komplette Pollinger Mannschaft erzielt hat. „Wir müssen den Fokus auf die Abwehr legen, die wird enorm gefordert sein“, weiß auch Jochner. „Wir müssen eng an den Spielern sein und ihnen den Spaß am Spielen nehmen“, hat er seinen Mannen als Marschroute mit auf den Weg gegeben.

Personell schaut es beim SVP nicht viel anders aus als beim hart erkämpfen Heimsieg zuletzt gegen den neuen Tabellenletzten BCF Wolfratshausen. Die Langzeitverletzten fehlen weiterhin, zudem steht Leo㈠nardo Vocaj berufsbedingt nicht zur Verfügung. „Leider kommt keiner zurück“, berichtet Jochner, der aber volles Vertrauen in sein zur Verfügung stehendes Personal hat. „Der Trend zeigt nach oben“, ist der SVP-Coach optimistisch.

Gemeinsames Essen beim Italiener

Als Teambuilding-Maßnahme hat er vor dem Spiel ein gemeinsames Essen in einem italienischen Restaurant eingebaut. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wenn wir Leidenschaft zeigen und auch das nötige Quäntchen Glück haben, können wir aus Deisenhofen etwas mitnehmen“, so Jochner. Er hofft mindestens auf einen Punkt, der im dicht gedrängten Feld im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd durchaus wertvoll sein kann.