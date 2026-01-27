"Zum Glück ist der Knoten geplatzt"

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hatten wir in der Kreisliga einen denkbar schlechten Start und steckten bis Mitte September tief im Tabellenkeller. Zum Glück ist der Knoten dann geplatzt und wir konnten uns Stück für Stück vorarbeiten und letztendlich auf einem guten vierten Tabellenplatz überwintern. So wurde das Ziel „in der Kreisliga Fuß fassen und Spaß am Fußball spielen haben“ doch noch erreicht.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Von Beginn an sehr gut lief es für uns in der B-Klasse. Unser Ziel, in der Rückrunde in der Aufstiegsstaffel zu spielen, war zu keiner Zeit gefährdet. Am Ende reichte es sogar für die Herbstmeisterschaft, da im Spätjahr die Duelle gegen die direkte Konkurrenz aus Reisenbach und dem Bergfeld gewonnen werden konnten.

Nein, zur Rückrunde gibt es keine personellen Veränderungen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Bisher lief die gesamte Saison recht überraschend. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass zwischen dem ersten und zwölften Platz gerade einmal acht Punkte liegen. Es kann also jeder jeden schlagen. Dass die Reserve von Türkspor Mosbach zu Beginn der Kreisligasaison so eine überragende Rolle spielt, war nicht zu erwarten. Auch wenn sie mittlerweile etwas abgerutscht sind, stellen sie immer noch die effektivste Offensive der Liga. Die SV Schefflenz hätte ich persönlich weiter vorne erwartet, was sich aufgrund der sehr engen Tabellenkonstellation ja aber auch schnell ändern kann.

In der B-Klasse sind wir tatsächlich am meisten von uns selbst überrascht. Die Top-Platzierung war vor der Runde nicht zu erwarten, auch wenn wir wissen, dass wir eine gute zweite Mannschaft haben. Es hat einfach alles gepasst, die Jungs trainieren fleißig und sind zuverlässig zur Stelle.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

In der Kreisliga wollen wir den Anschluss an der Spitze halten, durch den starken Lauf im Spätjahr ist wieder alles drin. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Vielleicht gibt es gegen Rundenende noch ein paar „Endspiele“.

Für unsere Zweite wird sich in der Rückrunde zeigen, wo man wirklich steht. In der Aufstiegsrunde trifft man jede Woche auf einen „Hochkaräter“. Wir wollen uns hier so gut wie möglich verkaufen.