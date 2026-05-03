„Zum Glück hat es gereicht“ – Alling gewinnt erstmals den Kreispokal

Alling bejubelt den Totopokal im Zugspitz-Kreis. – Foto: Dieter Metzler

600 Zuschauer sahen ein spannendes Kreispokal-Finale bei Traumwetter. Der TSV setzte sich gegen Ascholding/Thanning durch.

Es war ein Traumfinale bei Traumwetter: Im Kreispokal-Endspiel zwischen den beiden Kreisklassisten TSV Alling und SV Ascholding/Thanning setzte sich der gastgebende TSV vor 600 Zuschauern mit 2:0 durch und gewann damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Kreispokal. Neben dem Titel gab es auch eine Siegprämie von 1000 Euro. Pokalgeschichte schrieben allerdings auch die Gäste, die ebenfalls zum ersten Mal das Zugspitz-Finale erreicht hatten.

Auf dem Platz bekamen die Zuschauer zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. In den ersten 45 Minuten bestimmte Alling das Geschehen und ging folgerichtig mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel aber verloren die Gastgeber zunehmend den Zugriff, während Ascholding/Thanning mehr Druck entwickelte. Die Gäste schafften es jedoch über 90 Minuten nicht, die vielbeinige Allinger Abwehr entscheidend zu knacken.

Den besseren Start erwischte Alling. Maximilian Grolik brachte den TSV mit einem Kopfball über den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Gäste-Keeper Alexander Denk in Führung. Noch ehe sich Ascholding davon erholt hatte, legte Dominik Zeug nach: Sein Schuss aus rund 24 Metern schlug genau im linken Eck ein.

Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Ascholdings Trainer Marcus Dürnegger forderte von seiner Mannschaft lautstark mehr Bewegung und mehr Selbstvertrauen. Und tatsächlich traten die Gäste nach der Pause deutlich mutiger auf. Angriff um Angriff rollte nun auf das Allinger Tor zu. Das Mittelfeld gaben die Hausherren in dieser Phase fast komplett preis, Entlastung nach vorne gab es nur noch selten.

Schon kurz vor der Pause hatte Ascholding vermeintlich auf 1:2 verkürzt. Der Treffer wurde jedoch wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt, was auf der Gästebank für heftigen Unmut sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel haderte Dürnegger mit manchen Entscheidungen des Schiedsrichters, wollte die Niederlage daran aber nicht festmachen. „Das Spiel haben wir schon selber verloren“, sagte er nach dem Abpfiff.

Als Ascholdings Tobias Loiopolder in der Schlussphase nach einer Ampelkarte vom Platz musste, war die Partie endgültig entschieden. Alling brachte den Vorsprung über die Zeit und durfte den größten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte feiern.

„Die Führung in der ersten Halbzeit war verdient“, sagte Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer nach dem Schlusspfiff. „In den zweiten 45 Minuten hat unser Kopf nicht mehr mitgespielt. Zum Glück hat es gereicht.“ (Dieter Metzler)