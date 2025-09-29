Zum fünften Mal in Folge unbesiegt – MTV Berg marschiert weiter

Berg – „Das war ein Pflichtsieg, um oben dranzubleiben“, kommentierte Bergs Trainer Maximilian Wagner den 4:0-Heimerfolg am Samstag über die strauchelnden Unterammergauer . Anders als in der vergangenen Saison, als sich der MTV gegen den Wintersportverein zweimal sehr schwergetan hatte (später 1:0-Heimerfolg, 1:1-Auswärtsremis), feierten die MTV-Fußballer am Samstag auf ihrem Platz am Lohacker einen weitestgehend ungefährdeten Erfolg. „Wir hatten nur sieben, acht schwache Minuten drin“, kommentierte Wagner.

Da hatte sein Team bereits mit 2:0 durch Marcel Höhnes frühen Treffer und Furkan Yavuz‘ überfälligem Premierentor im MTV-Trikot geführt. Bernard Crnjak hatte danach Glück, keine gelb-rote Karte zu sehen, und Bergs Torwart John Vaasen verhinderte mit einer starken Parade den Anschlusstreffer der Gäste.

„Wenn das 2:1 fällt, weißt du nie, wie das Spiel läuft“, sinnierte Wagner. Als Mijo Crnjak noch vor der Pause zum 3:0 abstaubte, war der Widerstand der durch eine frühe Verletzung ihres Leistungsträgers Ferdinand Brauchle geschwächten Unterammergauer endgültig gebrochen.

„Nach der Pause haben wir ein paar Gänge zurückgeschaltet, aber das Spiel souverän nach Hause gespielt“, freute sich Wagner. Höhne legte nach einem Pass in die Gasse sogar noch das 4:0 nach. Der letztjährige Torschützenkönig der Kreisliga 1 ist damit auf bestem Weg, seinen Titel zu verteidigen. „Marci weiß aber, dass ich neben seinen Toren noch mehr von ihm erwarte. Ich darf das auch, denn als ehemaliger Stürmer bewegen wir uns auf Augenhöhe“, sagte Wagner.

Für seine Mannschaft war der klare Erfolg gegen Unterammergau bereits die fünfte Partie in Serie ohne Niederlage. „Nach den zwei Unentschieden zuletzt war der Sieg eminent wichtig“, resümierte Wagner.

Marci weiß aber, dass ich neben seinen Toren noch mehr von ihm erwarte.

MTV-Trainer Maximilian Wagner über seinen Toptorjäger Marcel Höhne