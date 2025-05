Zum Feiern nach Reimsbach

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken braucht noch einen Sieg, um in die saarlandliga aufzusteigen. Am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Reimsbach (16 Uhr, Rasenplatz Schützenstr., Beckingen) könnte alles klargemacht werden. Da Bischmisheim eine halbe Stunde früher spielt, kann der Titelgewinn sogar während des Spiels passieren.

Die Zweite kann ganz beruhigt zum meisterschaftsentscheidenden Spiel in den Beckinger Gemeindeteil Reimsbach fahren. Auf dem dortigen Rasenplatz an der Schützenstr. beginnt das Verbandsligaspiel zwischen dem 1. FC Reimsbach und der FCS-Zweiten um 15.30 Uhr. Hauptkonkurrent FV Bischmisheim spielt bereits eine halbe Stunde früher zu Hause gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf. Sollte Bischmisheim dieses Spiel verlieren, kommt es auf das Endresultat von Reimsbach schon gar nicht mehr an. Denn die Rehböcke haben dann nur noch zwei Spiele und können den Sieben-Punkte-Rückstand nicht mehr aufholen. Im Falle eines Bischmisheimer Punktgewinns (also Remis oder Sieg) müsste das FCS-Team selbst gewinnen, um den Sieben-Punkte-Vorsprung nicht zu gefährden. Doch das sind Szenarien, mit denen sich FCS-Trainer Sammer Mozain nur wenig beschäftigt. "Wir fahren nach Reimsbach um zu gewinnen, dann ist alles andere sowieso egal. Wir wollen es jetzt am Sonntag endgültig klar machen. Alle wollen dabei sein und die, die nicht reinkommen, wollen anfeuern und danach genauso feiern. Lediglich Gibriel Darkaoui ist verletzt, er hat einen Innenband-Anriss, aber zum Feiern ist er natürlich dabei", sagte Mozain.