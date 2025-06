"Zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Mit einem komplett umgekrempelten Kader und ohne große Erwartungen gestartet – am Ende stand die perfekte Saison: Der Pankower SV Rot-Weiß hat sich die Meisterschaft in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin gesichert und steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesklasse auf.