Zum ersten Mal heißt es: Aramäer HN gegen TSV Neuenstein

Zum ersten Mal treffen die Aramäer Heilbronn im Frankenstadion auf den TSV Neuenstein.
Der TSV Neuenstein ist zwar vor allem für seine erfolgreiche Damenmannschaft bekannt, doch auch die Herren können auf eine starke Entwicklung zurückblicken. Im Jahr 2024 standen sie im Finale des Bezirkspokals Hohenlohe und schafften ein Jahr später den Aufstieg in die Bezirksliga Franken. Nach einer anfänglichen Pechsträhne mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen haben sie sich nun in der Liga eingelebt und konnten am dritten Spieltag ihren ersten Saisonsieg einfahren. Die Neuensteiner werden also hochmotiviert nach Heilbronn reisen, um etwas Zählbares mitzunehmen.
Das wollen die Aramäer Heilbronn natürlich verhindern. Als einziges Team der Liga sind sie bislang noch ohne Punktverlust und wollen diesen makellosen Lauf fortsetzen. Abgesehen von einer schwächeren zweiten Halbzeit im Spiel gegen Stetten, die gezeigt hat, dass man sich in dieser Liga jeden Punkt hart erarbeiten muss, haben die Aramäer bisher fünf herausragende Halbzeiten gespielt. Darauf lässt sich aufbauen. Das Team von Trainer Daniel Maroge und wird alles daran setzen, die drei Punkte in Heilbronn zu behalten.
Kommt zahlreich ins Frankenstadion und unterstützt unsere Mannschaft!