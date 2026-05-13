Zum Dritten: Wieder heißt es FCA gegen Rot-Weiß Darmstadt Der FCA Darmstadt strebt im Kreispokalfinale den Hattrick an. Gegner RW Darmstadt hofft im Endspiel dagegen auf die Wiederholung einer anderen Geschichte, der Spielort musste kurzfristig verlegt werden von Oliver Strerath · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der 1.FCA Darmstadt und Rot-Weiß Darmstadt stehen sich im Endspiel um den Kreispokal gegenüber - mal wieder. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Aller guten Dinge sind drei: Wie in den vergangenen beiden Jahren stehen sich die beiden Verbandsligisten FCA Darmstadt und RW Darmstadt im Finale des Darmstädter Kreispokals gegenüber. Um die Motivation für die Partie an diesem Donnerstag auf dem Platz von Germania Pfungstadt (15 Uhr, die Partien wurden kurzfristig von Griesheim nach Pfungstadt verlegt/ab 12.30 Uhr treffen im kleinen Finale Türk Gücü Darmstadt und Viktoria Griesheim aufeinander) brauchen sich beide Seiten keine Sorgen machen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir wollen den Hattrick schaffen“, sagt Trainer Luca Bergemann für den FCA. Der Sieger der beiden vergangenen Jahre will seinen Titel verteidigen und den Pokal zum dritten Mal in Folge gewinnen. Trotz der Probleme – in der Liga droht der Abstieg, der Gesamtverein ist wiederum von der Insolvenz bedroht – gehen die Arheilger mit einer gewissen „Leichtigkeit“ ins Finale, wie Bergemann sagt. „Es ist mal gut, aus dem Alltag rauszukommen“, erklärt der Coach und fügt an: „Es macht doch auch mehr Spaß, um Titel und Trophäen zu spielen.“

Morgen, 12:30 Uhr SC Türk Gücü Darmstadt SC Türk Gücü SC Viktoria Griesheim Griesheim 12:30 PUSH

Einmal soll sich die Geschichte wiederholen, einmal nicht Das hat der FCA jedenfalls in den vergangenen Jahren gelernt und gezeigt. Und letztlich genossen. Dabei wurden die Endspiele 2024 und 2025 jeweils erst im Elfmeterschießen entschieden, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung unentschieden gestanden hatte. „Wenn das Elfmeterschießen wieder benötigt wird, dann halt wieder. Es gehört zum Pokal dazu“, hätte Bergemann nichts dagegen, wenn der Titel wieder vom „Punkt“ gewonnen wird. Schließlich ist gewonnen ja gewonnen.