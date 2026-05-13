Zum Dritten: Wieder heißt es FCA gegen Rot-Weiß Darmstadt

Aller guten Dinge sind drei: Wie in den vergangenen beiden Jahren stehen sich die beiden Verbandsligisten FCA Darmstadt und RW Darmstadt im Finale des Darmstädter Kreispokals gegenüber. Um die Motivation für die Partie an diesem Donnerstag auf dem Platz von Germania Pfungstadt (15 Uhr, die Partien wurden kurzfristig von Griesheim nach Pfungstadt verlegt/ab 12.30 Uhr treffen im kleinen Finale Türk Gücü Darmstadt und Viktoria Griesheim aufeinander) brauchen sich beide Seiten keine Sorgen machen.
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„Wir wollen den Hattrick schaffen“, sagt Trainer Luca Bergemann für den FCA. Der Sieger der beiden vergangenen Jahre will seinen Titel verteidigen und den Pokal zum dritten Mal in Folge gewinnen. Trotz der Probleme – in der Liga droht der Abstieg, der Gesamtverein ist wiederum von der Insolvenz bedroht – gehen die Arheilger mit einer gewissen „Leichtigkeit“ ins Finale, wie Bergemann sagt. „Es ist mal gut, aus dem Alltag rauszukommen“, erklärt der Coach und fügt an: „Es macht doch auch mehr Spaß, um Titel und Trophäen zu spielen.“
Einmal soll sich die Geschichte wiederholen, einmal nicht
Das hat der FCA jedenfalls in den vergangenen Jahren gelernt und gezeigt. Und letztlich genossen. Dabei wurden die Endspiele 2024 und 2025 jeweils erst im Elfmeterschießen entschieden, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung unentschieden gestanden hatte. „Wenn das Elfmeterschießen wieder benötigt wird, dann halt wieder. Es gehört zum Pokal dazu“, hätte Bergemann nichts dagegen, wenn der Titel wieder vom „Punkt“ gewonnen wird. Schließlich ist gewonnen ja gewonnen.
Sein Gegenüber Dominik Lohrer erwartet ein Spiel auf Augenhöhe – und hofft, mit seinem Team diesmal das bessere Ende für sich zu haben. „Wir sind bisher ja nicht im Spiel bezwungen worden, sondern zweimal erst im Elfmeterschießen“, sagt Lohrer. Der Trainer der Rot-Weißen wünscht sich dabei, dass sich die eine Geschichte nicht wiederholt (wieder eine Niederlage gegen den FCA). Eine andere Geschichte dagegen schon.
Vor der Finalserie mit dem FCA hatten die Rot-Weißen drei Mal in Folge im Endspiel gegen Viktoria Griesheim gestanden. Die ersten beiden Finale gingen verloren. Im dritten Anlauf klappte es dann, das Team aus der Heimstättensiedlung holte sich den Titel. „Das würden wir gerne wieder so machen“, so Lohrer. Wie gesagt, aller guten Dinge sind drei.