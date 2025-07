Zum dritten Mal Amateurtrainer des Jahres

Karsten Heine ist kein Mann für laute Töne. Und doch sorgt der 70-Jährige im Berliner Fußball einmal mehr für ein Ausrufezeichen: Bei der diesjährigen Wahl (Online Abstimmung vom Berliner-Fußball-Verband, Fußball-Woche und Lotto) zum „Amateurtrainer des Jahres“ wird der Coach von Eintracht Mahlsdorf zum dritten Mal ausgezeichnet – so oft wie kein anderer vor ihm.

Damit schreibt Heine Geschichte. Nach seinen früheren Erfolgen mit der VSG Altglienicke (2019-2024) führt er nun auch Mahlsdorf in die Spitze des Berliner Amateurfußballs – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass die Wahl mit nur wenigen Prozentpunkten Vorsprung vor Robert Schröder von Hertha 03 ausfällt, ändert nichts an der Wertschätzung, die ihm aus der Fußballszene entgegengebracht wird.