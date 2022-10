Wenn Mühlhausen (blau) und Eppingen aufeinandertreffen, geht es immer heiß zur Sache. – Foto: Foto Pfeifer

Zum Derby gereift Verbandsliga +++ Eppingen muss nach Mühlhausen +++ Zuzenhausen großer Favorit in Neckarau

Und weiter geht´s. Der FC Zuzenhausen lässt sich auch von mehreren personellen Ausfällen nicht aus der Ruhe bringen, wie der 2:1-Sieg vergangenen Samstag gegen den 1.FC Bruchsal bewiesen hat. Zusätzlich lagen die Grün-Weißen zur Halbzeit gegen den Oberliga-Absteiger zurück, bevor sie in Durchgang zwei mit großem Durchsetzungsvermögen das Spiel drehten. Das ohnehin große Selbstvertrauen ist noch einmal ein Stückchen gewachsen, womit der FC als klarer Favorit zum VfL Neckarau reist. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Wie man den Aufsteiger schlägt, können die Zuzenhausener beim VfB Eppingen nachfragen. Selbiger hat Neckarau vor Wochenfrist mit 5:2 in die Schranken gewiesen und nun eine relativ kurze Auswärtsfahrt vor der Brust. Am Samstag müssen die Eppinger zum 1.FC Mühlhausen, was gleichzeitig ein kleines Derby geworden ist. Anpfiff beim Tabellenvierten ist um 15.30 Uhr.

VfB Eppingen Wenn sie müssen, sind sie da, ansonsten gab es aber noch keine herausragenden Ergebnisse. Diese Aussage passt ganz gut zum bisherigen Saisonverlauf der Eppinger. "Wir haben noch keine Punkte gegen Mannschaften geholt, die über uns stehen", sagt Christian Schweinfurth dazu und hofft auf baldige Besserung, wie er schmunzelnd hinzufügt, "am liebsten natürlich jetzt in Mühlhausen." Selbstvertrauen und Form sind jedenfalls da, wie der klare und verdiente Sieg gegen Neckarau bewiesen hat. Einziger Wermutstropfen dabei war die harte rote Karte für Arber Mrijaj, nachdem er in einem Zweikampf im Mittelfeld einen Tick zu spät kam und seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle erwischte. Der Verteidiger fehlt vorerst gesperrt. Erfreulich ist dagegen die Rückkehr von Alessandro Sautter, der gegen Neckarau nach seiner Verletzung vom ersten Spieltag gegen Zuzenhausen seine Rückkehr feierte. Ebenfalls wieder einsatzbereit sollte Marc Zengerle sein. Der Neuzugang aus Kürnbach blieb am Samstag zur Halbzeit in der Kabine, da er sich nicht gut gefühlt hatte. In Mühlhausen erwartet Schweinfurth eine sehr formstarke Elf, der FCM hat genau wie Zuzenhausen zwölf seiner dreizehn Pflichtspiele gewonnen. Er sagt: "Die Mühlhausener verfügen über sehr gute Einzelspieler, die alle kicken wollen und technisch gut ausgebildet sind. Außerdem ist der Kern der Mannschaft über Jahre zusammen, das ist eine gewachsene Truppe." Ein Spektakel schein obendrein vorprogrammiert, in den vergangenen Duellen fielen ständig viele Tore. Das beste Beispiel ist der Eppinger 5:4-Auswärtssieg vom April. FC Zuzenhausen