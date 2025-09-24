„Zum Coup hat es nicht gereicht“ – Verbandspokal ohne Überraschungen

Der Dienstagabend verlief im Mittelrheinpokal ohne große Überraschungen: Die Favoriten setzten sich durch und lösten ihre Auswärts-Aufgaben. Alemannia Aachen gewann vor 2150 Zuschauern in Bonn klar mit 7:0, Fortuna Köln ließ beim 8:1 in Scherpenseel nichts anbrennen, und der FC Hennef rang Landesligist Hürth nach Verlängerung mit 1:0 nieder. Besonders die Underdogs sorgten dennoch für große Kulissen und emotionale Momente – in Scherpenseel wurde selbst der Ehrentreffer wie ein Sieg bejubelt. Am Ende aber marschierten die Favoriten geschlossen ins Achtelfinale.

Scherpenseel feiert Pokalabend trotz 1:8-Niederlage

„Zum Coup hat es leider nicht gereicht. Fortuna hat das wirklich brutal gespielt und wir waren eigentlich nur am Verteidigen. Wir haben das aber auch eigentlich nichts anderes erwartet“, erklärte Trainer Björn Hilberath. Umso mehr hob er die Leidenschaft seines Teams hervor: „Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht, von der ersten bis zur letzten Minute. Gerade in den ersten Minuten haben wir es Fortuna ganz schwer gemacht.“

Ein echtes Fußballfest erlebte der SV Scherpenseel-Grotenrath am Mittwochabend in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals. Vor 1000 Zuschauern unterlag der A-Ligist zwar mit 1:8 gegen Regionalligist Fortuna Köln, doch das Ergebnis rückte schnell in den Hintergrund.

Sinnbildlich sei gewesen, dass das erste Gegentor erst in der 26. Minute fiel. Spätestens nach dem Ehrentreffer von Markus Stumvoll, der zum 1:5 traf, brachen alle Dämme: „Das hat sich angefühlt, als hätten wir den Siegtreffer geschossen. Da sind alle auf den Platz gelaufen. Wir haben uns wirklich gefeiert und es war schön.“

Die Stimmung blieb das ganze Spiel über ausgelassen. „Wir hatten knapp 1000 Zuschauer, der gesamte Sportplatz war voll und die Leute haben wirklich gejubelt, die haben geklatscht, die haben uns unterstützt“, so Hilberath. Selbst viele Fortuna-Fans spendeten Applaus, die Ultras konterten mit Gesängen.

Unterm Strich bleibt für den Außenseiter eine besondere Erinnerung: „Es war eine geile Kulisse: Flutlicht, so viele Menschen am Platz. Das oberste Ziel war einfach, dass die Jungs alles aufsaugen sollen. Es war ein geiles Event und wir können wirklich stolz darauf sein.“

Hennef ringt Hürth nieder und jubelt spät im Pokal Es war ein Pokalabend, der Geduld und Nerven kostete. Mittelrheinligist FC Hennef setzte sich in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals beim Landesligisten FC Hürth erst in der Verlängerung durch – 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Levi Dang in der 114. Minute, ehe er nur eine Minute später mit Gelb-Rot vom Platz musste. „Es war ein intensiver Pokalfight von zwei sehr guten Mannschaften“, bilanzierte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Die 250 Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch über 120 Minuten, in dem Hürth dem Favoriten alles abverlangte. Chancen gab es hüben wie drüben, die Defensivreihen hielten jedoch lange stand. Hennef dominierte die Partie über weite Strecken, ließ Ball und Gegner laufen, ohne zunächst den entscheidenden Punch zu setzen. „Wir waren die Mannschaft, die dem Spiel den eigenen Stempel aufgedrückt hat, die wesentlich mehr Ballbesitz und Spielanteile hatte“, erklärte Fußhöller. Die Partie erinnerte ihn an das jüngste Ligaspiel gegen den 1. FC Düren: viel Aufwand, viel Einsatz – und das Risiko, am Ende mit leeren Händen dazustehen. „Die Jungs haben wieder alles, was Zweikampfstärke angeht, was Einsatzbereitschaft angeht, auf den Platz gelassen. Letzten Endes haben wir uns jetzt endlich auch dafür belohnt.“ Als das Spiel schon auf ein Elfmeterschießen zusteuerte, schlug Hennef zu. In der 114. Minute verwertete Levi Dang einen Angriff zum umjubelten 1:0. „Natürlich hat es lange gedauert, aber dann sind alle Dämme gebrochen. Am Ende war es auch verdient, dass wir uns für den betriebenen Aufwand belohnt haben“, so Fußhöller. Für Hennef war es nicht nur der Einzug in die nächste Runde, sondern auch ein Fingerzeig vor dem kommenden Ligaspiel gegen den FC Pesch. „Wir müssen wirklich sehen, dass wir im letzten Drittel genauer werden. Wir erarbeiten uns Chancen, aber der letzte Pass vor dem finalen Torabschluss muss präziser werden“, betonte Fußhöller. Seine Hoffnung: „Dass wir das aus dem Pokal auch in die Meisterschaft tragen können.“