Zum Ausklang noch ein Heimsieg

Bei optimalem Fussballwetter gewann die Mannschaft von Trainer Markus Bozan gegen den FSV Hellas Schierstein mit 5:0(2:0) . In einem munteren Spielchen entwickelte sich ein faires Spiel mit dem Schiedsrichter Fox aus Rüsselsheim keine Probleme hatte. Die Gastgeber gingen bereits in der 10Min. durch Oldie Mashal Daudi in Führung und Justin Kreim erhöhte kurz darauf auf 2:0.Die Gäste hatten in der ersten Hälfte auch 2 Hundertprozentige Chancen scheiterten aber jeweils im 1 gegen1 an Torwart Reyk Rosemann der eine weise Weste behielt. Nach der Pause krönte Saki Vassiliadis seine gute Leistung mit dem 3:0. Dann vollendete Torjäger Max Haddo per Kopf auf 4:0. Den Entstand besorgte Nahir Sawmi nachdem er schon mindestens eine glasklare Torchance liegen lies. Einzig die Chancenverwertung bei den Einheimischen war zu bemängeln. Bei Hellas fehlte im letzten Drittel die Zielstrebigkeit zum Tor. So verabschiedete der SC Meso-Nassau sich im letzten Heimspiel mit einer ordentlichen Leistung von seinen Zuschauern.