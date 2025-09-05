Zum Auftakt wartet Titelanwärter: Überacker startet zweites Landesliga-Abenteuer

Überacker – Mit einer Woche Verspätung steigt der Landesliga-Rückkehrer RW Überacker in die Saison ein. Ausgerechnet beim Bayernliga-Absteiger SV Frauenbiburg muss die Elf von RW-Cheftrainer Andreas Fasching am Samstag, 15 Uhr, antreten. Der Gegner zählt in den Augen von Fasching zu den Anwärtern auf die Meisterschale. Überhaupt sieht Fasching die drei Bayernliga-Absteiger, neben Frauenbiburg gehören der SV Kirchberg und Amicitia München dazu, als die Favoriten in der Liga an. Aber auch der SV Thenried, seit Jahren immer oben mit dabei, der SC Biberbach sowie der FFC Wacker München II könnten für eine Überraschung gut sein, so Fasching.

„Dass wir gleich zum Auftakt auf den Meisterschaftsfavoriten treffen, ist in meinen Augen gut für uns“, meinte Fasching. „Wir haben nichts zu verlieren und werden alles reinhauen, um das bestmögliche Ergebnis für uns rauszuholen.“ Fasching sieht seine Elf als Underdog. „Von uns erwartet niemand etwas.“

Insgesamt sieht Fasching aber ein ausgeglichenes Feld in der Landesliga. Die Aufsteiger, neben Überacker sind das der FC Augsburg und der FC Ruderting II, müssen sich allerdings beweisen. Alle würden gute Qualität mitbringen, so Fasching. Auch seine Elf habe eine gute Entwicklung durchlebt und sich gegenüber dem ersten Landesliga-Abenteuer vor zwei Jahren gesteigert. „Wir haben mehr Tore geschossen und weniger eingefangen. Wir sind in meinen Augen diesmal besser gerüstet als bei unserem ersten Landesliga-Auftritt.“ Am Ende soll als Saisonziel ein Mittelfeldplatz herausspringen, so Fasching. „Das bedeutet, mindestens Platz acht, denn es gibt vier Direktabsteiger.“

Die Voraussetzungen scheinen gut: Keine Spielerin hat Überacker verlassen. Mit Florentine Mazreku vom FC Puchheim hat man einen starken Neuzugang geholt und auf der Torwartposition konnten sich die Rot-Weißen mit Jeanne Gräfe vom Männer-B-Klassisten SV Kollbach II eine Alternative für Stammkeeperin Isabella Gimmy besorgen. (Dieter Metzler)