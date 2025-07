Zum Auftakt viele Fragezeichen und erste Standortbestimmungen

Mit dem TSV Mengsberg gastiert ein Ligaschwergewicht beim FC Homberg, der in dieser Saison primär den Klassenerhalt anstrebt. Während die Gäste nach einer wechselhaften Vorsaison neu angreifen wollen, hofft Homberg nach personellen Veränderungen auf mehr Konstanz. Die letzten drei Pflichtspiele gingen allesamt an Mengsberg – auch zum Saisonstart geht das Team von Spielertrainer Kevin Kutzner, das zuletzt im Kreispokal souverän mit 3:0 gegen Allmuthshausen gewann, als Favorit in die Partie. Homberg setzte sich knapp mit 2:1 gegen FeLoNi durch.

Die SG Neukirchen/Röllshausen geht mit breiter Brust in das erste Heimspiel. Nach dem überzeugenden 5:0-Pokalsieg gegen Schwalmstadt deutete die Elf von Spielertrainer Christian Pfeiffer ihre offensive Schlagkraft bereits an. Gudensberg reist mit viel Tempo in der Offensive an, konnte ihre zweite Pokalrunde allerdings noch nicht absolvieren. In der Vorsaison gingen beide Ligaduelle an Neukirchen – die SG wird bemüht sein, diese Serie fortzusetzen.