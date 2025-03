Zum Auftakt: Spitzenteams im Gleichschritt

Volkmarode dominiert, Lamme, Wendezelle und Hondelage bleiben dran

Mit einem souveränen 6:0-Heimsieg gegen den FC SF 1920 Rautheim unterstrich der SC Rot-Weiß Volkmarode seine Titelambitionen. Besonders Rückkehrer Marvin Thurau brillierte mit einem Viererpack (39., 59., 64., 73.) und avancierte zum Mann des Spiels. Trainer Gerstung zeigt sich entsprechend zufrieden:

"Nach einer herausfordernden Vorbereitung wussten wir nicht so wirklich wo wir stehen. Über den Start inklusive perfekter Rahmenbedingungen sind wir sehr froh. Wenn man in der ersten Minute gleich in Führung geht, entwickelt sich eine entsprechende Eigendynamik. Zu Marv (Anm. d. Red.: Marvin Thurau, Winterneuzugang): Er ist überragend reingekommen, kennt das Umfeld, die Mannschaft und so holt er sich das Selbstvertrauen zurück."