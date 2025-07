Zum Auftakt schafft Neuling Bullach ein Remis

Mit einem Teilerfolg ist der TSV Geiselbullach in das Abenteuer Bezirksliga gestartet. Gegen den VfL Denklingen musste sich die Mannschaft von TSV-Spielertrainer Stefan Held mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden begnügen.

„Bis auf das Ergebnis bin ich zufrieden“, resümierte Held. „Auf die Leistung können wir aufbauen. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga bestehen können“, sagte Held nach den intensiven 90 Minuten gegen den letztjährigen Fünftplatzierten Denklingen.

In den letzten 30 Minuten spielten die Hausherren in Überzahl und schafften es nicht, diese in etwas Zählbares umzumünzen. Diesen Vorwurf müssen sich die Bullacher gefallen lassen. „Leider haben wir uns am Ende nicht belohnen können“, haderte Held mit den vergebenen Einschussmöglichkeiten in der zweiten Spielhälfte.

Der kurz zuvor eingewechselte Roman Fuchs scheiterte aus Nahdistanz an VfL-Keeper Simon Sporer (64.), Lukas Bründls Flanke klatschte vom Innenpfosten in die Arme von Sporer (70.). Zwei Minuten später setzte Fuchs einen Freistoß aufs Denklinger Tordach.

In der Schlussminute forderten die 200 Zuschauer einen Elfer, nachdem Florian Peters unsanft von Tobias Schelkle umgestoßen wurde. Nach Ansicht von Schiedsrichter Richard Conrad (Aschheim) fiel Peters aber zu leicht. Nach 14 Minuten durften die erwartungsfrohen 200 Zuschauer erstmals jubeln. Mit der ersten echten Torchance erzielte Alessandro Einertshofer den ersten Bezirksliga-Treffer der Bullacher Neuzeit.

Nach einer halben Stunde verpasste der 20-Jährige dann den Doppelpack. Freistehend scheiterte Einertshofer an TSV-Schlussmann Simon Sporer. Auf der Gegenseite durfte auch Held sein Können beweisen. Nach einem kapitalen Bock von Louis Frank stand VfL-Torjäger Simon Ried völlig blank, doch scheiterte am reaktionsschnellen Held (32.). Vier Minuten nach Wiederanpfiff von Referee Conrad blieb Held im Duell gegen Ried dann nur zweiter Sieger.