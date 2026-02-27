Zum Auftakt gleich ein Spitzenspiel: Tabellenführer Olching muss zum Vierten

Leon Heinzlmair vom SC Olching (in Blau, l.) im Spiel gegen den SV Untermenzing. – Foto: Dieter Metzler

Eine Kampfansage an die Konkurrenz wollte Mayer zum Start nicht formulieren. „Irgendwann vielleicht. Jetzt noch nicht“, sagte der 30-Jährige. Stattdessen bleibt er bei der klassischen Marschroute: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Und: „Wir wollen unsere Position halten.“ Mit der im Spätsommer und Herbst erarbeiteten Ausgangslage sei man in Olching zufrieden.

Als Spitzenreiter startet der SC Olching in die Frühjahrsrunde. Drei Punkte Vorsprung und ein Nachholspiel in der Hinterhand geben der Mannschaft von Trainer Felix Mayer eine starke Ausgangslage. Zum Auftakt geht es am Sonntag um 14 Uhr beim SV Untermenzing weiter. „Das wird nicht einfach“, warnt Mayer. Den Tabellenvierten stuft er als „sehr spielstarke Mannschaft“ ein. Im Hinspiel musste sich Olching zu einem glücklichen 2:1-Arbeitssieg mühen.

Die Vorbereitung bezeichnete Mayer als „durchwachsen“. Inhaltlich habe man in den vergangenen sechs Wochen viel unterbringen können, in der Mitte habe es jedoch „einen Durchhänger in allen Bereichen“ gegeben – aber: „Die Jungs haben den Turnaround geschafft“, betonte der Trainer. Personell gab es Bewegung: Mit Elias Schaffer (19) vom TSV Schwabhausen kam ein externer Neuzugang dazu. „Er bringt ein wahnsinniges Potenzial mit“, sagt Mayer. Zudem kehrte mit Marco Kossi ein Landesliga-erfahrener Spieler aus dem Lazarett zurück. „Er tut uns sehr gut“, freut sich der Coach.

In Untermenzing kann Mayer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Luka Batarilo-Cerdic fehlt wegen Knieproblemen.