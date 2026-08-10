Zum Auftakt gibt’s nur einen Punkt für Avenwedde

– Foto: Philipp Bülter

Die Mannschaft von Interimstrainer Edin Mujala – er vertrat Chefcoach Miron Tadic – kam anfangs nicht richtig ins Spiel und kassierte nach einem katastrophalen Fehlpass im Aufbauspiel das 0:1 (6.). Nach gut zehn Minuten gelang es dem Gast, das Spiel an sich zu reißen. Folglich traf, nach einem Foul an Mayango Baysah, Fillipo Niemetz aus 18 Metern per Freistoß zum 1:1 (12.).

Gütersloh-Avenwedde. Als Favorit war der SV Avenwedde am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga 1 zur Partie beim TuS Lipperreihe angereist, doch am Ende holte „Bonewie“ beim Aufsteiger beim 2:2 (1:1) nur einen Zähler.

In der Folge diktierte die Mujala-Elf das Spielgeschehen und hatte durch Kutluhan und Kanber zwei Riesenchancen (35., 44.). Nach dem Seitenwechsel kam der Gast gut aus der Kabine und hatte durch Kamerolli (56.) die große Möglichkeit, auf 1:2 zu stellen, der den Ball jedoch aus fünf Metern nicht über die Linie brachte. Danach erhöhte der Gastgeber auf 2:1 (63.), doch die Gäste erholten sich von diesem Rückschlag und konnten durch Joona Querober, der nach Vorlage von Baysah zum 2:2 traf, ausgleichen (84). Am Ende blieb es bei einem 2:2-Unentschieden.

Interimstrainer Edin Mujala zeigte sich grundsätzlich nicht gänzlich unzufrieden mit dem Spiel, hatte jedoch Chancen auf mehr gesehen. „Wir können aufgrund der Personalsorgen mit dem Punkt zufrieden sein, aber anhand der vergebenen Chancen ist das eher ein verlorener Punkt“, erklärte Mujala.