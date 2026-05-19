Zum Auftakt gegen den FC Contento – Karlsfeld kämpft um die Klasse

Torschütze gegen Kastl: Markus Huber. Jetzt geht‘s in die Relegation. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesliga Eintracht Karlsfeld steigt am Mittwochabend in Aschheim in die Relegationsrunde ein. Ziel: die Liga halten.

Die Eintracht setzte sich am letzten Spieltag nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:3 gegen Kastl durch und rettete sich damit aus eigener Kraft in die Relegation. „Aufgrund des Saisonverlaufes ist es schon ein Erfolg, dass wir da überhaupt noch reingekommen sind“, sagt Trainer Florian Beutlhauser. Zwischenzeitlich stand seine Mannschaft sogar auf einem direkten Abstiegsplatz.

Für den TSV Eintracht Karlsfeld beginnt heute (18.30 Uhr) beim FC Aschheim die erste Runde der Abstiegsrelegation zur Fußball-Landesliga. Das Rückspiel findet am Samstag (15 Uhr) in Karlsfeld statt. Der Verlierer spielt kommende Saison in der Bezirksliga, der Sieger zieht in die zweite, entscheidende Relegationsrunde um das Landesliga-Ticket ein.

Enorme technische Qualität in Aschheim

Während Karlsfeld um den Klassenerhalt kämpft, geht es für den FC Aschheim um den Aufstieg. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost verfügt über reichlich Erfahrung – nicht zuletzt wegen der ehemaligen Bundesliga-Profis Mehmet Ekici und Diego Contento, der mit dem FC Bayern München alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Überhaupt ist der Name Contento beim FCA allgegenwärtig.

Vincenzo Contento trainiert die Mannschaft, Bruder Diego ist spielender Co-Trainer. Mit Alessandro und Domenico stehen zwei weitere Familienmitglieder im Aufgebot, Vater Pasquale gehört zum Betreuerteam.

Beutlhauser sieht "ein Brett" auf sich zukommen

Der Verein setzt auf Erfahrung und technische Klasse – und verfügt zugleich über enorme Offensivqualität. Antonio Saponaro wurde mit 23 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga Ost, Sturmkollege Didier Nguelefack erzielte zwölf Tore.

„Mit Aschheim kommt schon ein Brett auf uns zu“, sagt Beutlhauser. Viele Spieler spielen außerdem Futsal oder in Formaten wie der Baller League oder Icon League. „Technisch sind sie uns mit Sicherheit überlegen.“ Vorteile für sein Team sieht der Trainer vor allem in puncto Fitness. „In ihrer Start㈠elf am letzten Spieltag lag das Durchschnittsalter bei über 30 Jahren. Das Läuferische sollte eher auf unserer Seite sein.“

Die personelle Situation stellt den Coach zufrieden

Genau hier will Beutlhauser ansetzen: intensiv gegen den Ball arbeiten, Zweikämpfe annehmen und den technisch starken Gegner nicht ins Kombinationsspiel kommen lassen. „Wir müssen ihnen den Spaß am Spiel nehmen“, fordert der Coach. Offensiv setzt die Eintracht vor allem auf Tempo und Umschaltmomente. Gerade Jonas Kuhn soll mit seiner Geschwindigkeit für Entlastung sorgen.

Personell sieht es gut aus. Lukas Paunert kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück, ansonsten sind nahezu alle Spieler an Bord – und bereit für Aschheim. Beutlhauser: „Wir fahren mit Freude und Lust nach Aschheim – und wollen den Klassenerhalt unbedingt!“