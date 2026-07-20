Zum Auftakt: FC Unterföhring schießt Wacker München ab Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FC Unterföhring : FC Wacker München,17.07.2026, Foto: MichalekJubel – Foto: Dieter Michalek

Der FC Unterföhring gewinnt sein Auftaktspiel gegen Wacker München mit 6:1. Jona Meiner trifft zweimal, Daniel Gaedke zeigt seine Qualität als Mittelstürmer.

In der vergangenen Saison haben sich die Fußballer des FC Unterföhring zweimal richtig blamiert bei den Niederlagen gegen den FC Wacker München, der mit einer Menge Dusel über die Relegation die Klasse gehalten hat. Nun war zum Start der neuen Runde der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt nicht Angstgegner, sondern perfekt zum Reinkommen in die Liga. Der FC Unterföhring gewann mit 6:1 (3:0) und damit war Wacker am Ende auch noch ganz gut bedient. Es war nur ein Spiel und der Gegner war Wacker München. Andreas Faber (Trainer FC Unterföhring)

Nach solchen Spielen ohne jegliche Ansätze von Spannung stellt sich gerne die Frage, ob Verein A (Unterföhring) so stark war oder Verein B (Wacker) so schwach. Wahrscheinlich war es viel A und auch ein bisschen B. Wenn der Auftritt der Münchner im Defensivverhalten das Maximum war, dann wird es Wacker wieder ziemlich schwer haben. Offensiv haben die Relegationsgewinner des Sommers durchaus spannende Zocker, die schon Verwendung für den Ball haben. Dahingehend war das Auftaktspiel sicher keine Unterföhringer Kampfansage an die Spitze und nichts, was nun Bäume in den Himmel wachsen ließ. Man bestätigte aber die Eindrücke der Vorbereitung, wo man schon den Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg ziemlich gnadenlos mit 5:1 abgeschossen hatte. Der FC Unterföhring hat quantitativ und qualitativ gewaltig zugelegt. Mit diesem Kader sollte man gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.