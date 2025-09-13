 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht
Zum Auftakt des Heimspiel-Marathons: Scharmbeck unterliegt Rotenburg

Landesliga Lüneburg: Ruhender Ball lässt SPA ins Hintertreffen geraten

Nach dem ersten Saisonsieg beim TSV Etelsen (2:0) hatte sich die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen fest vorgenommen, weitere Punkte nachzulegen. Letztlich geriet der Aufsteiger gegen den Rotenburger SV nach einem ruhenden Ball ins Hintertreffen.

Gestern, 20:00 Uhr
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Gäste schon im ersten Durchgang tonangebend waren. Scharmbeck wurde schon früh im Aufbauspiel durch ein hohes Anlaufen der Rotenburger unter Druck gesetzt, kam zunächst aber schadlos in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel bediente sich der RSV dann eines Eckballs, nach dem Justin Kuchinke zur Führung einnickte (53.).

Anschließend legte der Favorit durch Leon Krämer aus dem Spiel nach (68.), Moritz Schmökel machte nach einer Standardsituation den Deckel drauf (86.). Der Anschlusstreffer von Maximilian Garbers hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie (87.). Bei den bevorstehenden Heimspielen gegen Hagen/Uthlede (19.9.), Schneverdingen (28.9.) und Lindwedel-Hope (5.10.) braucht SPA dringend die ersten Landesliga-Heimpunkte.

