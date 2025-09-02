Zum Auftakt 2:3 Auswärtserfolg für die SG Se/Bu in Wagenstadt

Man merkte es beiden Teams an , wie froh sie waren, dass endlich wieder der Ball rollte. Mit viel Schwung und Elan begannen beide dieses fast schon legendäre Duell um die Punkte, waren beide doch in der letzten Runde auf Augenhöhe miteinander.

Kurz vor der Pause verletzte sich T. Trenkle und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Paul Hodel ins Team. Klausmann musste umstellen und zog Dickert in die Verteidigung zurück . Seinen Platz im Sturm übernahm Hodel.

Die Hausherren zeigten viel Einsatz zu Beginn, der meist jedoch verpuffte und an der souverän agierenden Gästeabwehr abprallte. Diese hingegen nutzten ihre Chancen konsequent: Ein schneller Konter über den stark agierenden Jannis Faiß am rechten Flügel mit anschließender Flanke, die in der Mitte mit einem sehr sehenwerten Seitfallzieher von Flo Ries volley zum 0:1 in die Maschen gehämmert wurde. Das war die frühe Führung in der 5. Minute. Die SG NoWa zeigte sich nicht beeindruckt und versuchte mit langen Bällen vor das Gästetor zu kommen. Meist jedoch blieb es beim Versuch. Die Gäste legten nach, diesmal über links und den schnellen Philipp Dickert, der einen Steckpass in die Tiefe erlaufen konnte und den Ball unhaltbar ins rechte obere Eck zum 0:2 zirkelte. Das war ein deutlicher Wirkungstreffer für die Hausherren, die mit diesem Rückstand auch in die Pause gehen mussten.

Die SG No/Wa hatte sich viel vorgenommen für die zweiten Hälfte und wollte das Spiel unbedingt noch drehen. Das Spiel nahm an Härte zu. Mit einem zweifelhaften Elfmeter, den man pfeifen "kann", schaffte sie das Anschlusstor zum 1:2, souverän verwandelt von Nico Scheerer. Die Gäste blieben jedoch cool und konnten in der 73. Minute durch J. Faiß auf 1:3 erhöhen. Er war auf der rechten Seite schön frei gespielt worden und vollendete ins lange Eck. Nun merkte man, dass bei den Hausherren etwas die Luft raus war. Dennoch gaben sie sich nicht auf und konnten in der 94. Minute durch Neuzugang Kevin Spitz nochmal auf 2:3 verkürzen. Spitz sehenswerter Distanzschuss konnte zwar von Keeper Licht noch abgelenkt werden, trudelte dann aber dennoch ins Netz. Die Nachspielzeit überstanden die Gäste mit großem Einsatz und entführten die ersten drei Punkte dieser Runde aus dem Bleichtal.

Trainer Klausmann von der SG Se/Bu zeigte sich erleichtert über den Sieg, der, wie er sagte, teuer erkauft wäre mit der Verletzung des Abwehrstrategen Trenkle. Er wies darauf hin, dass man noch besser in der Chancenverwertung werden müsse. In der zweiten Hälfte ließ die SG tatsächlich noch zwei Hunderprozentige vor dem gegnerischen Kasten liegen.

Am nächsten Wochenende kommte es zum Nachbarschaftsduell mit der SG Wasser/Kollmarsreute in Sexau. Die SG Wa/Ko konnte in den letzten Jahren nie gewinnen gegen den Nachbar, jedoch ist das kein Garant für den Sieg der SG Se/Bu. Jede Serie hat einmal ein Ende, und so heißt es für Klausmanns Team wieder mit vollem Einsatz und Konzentration an den Start zu gehen, um die Punkte am Bergmattenhof zu behalten.