Zum Anfassen nah: VfL bringt die Vorbereitung zu den Fans

Den ersten Härtetest bestreiten die Männer von Cheftrainer Tobias Strobl am Samstag, 4. Juli. Um 15 Uhr trifft der VfL im Rahmen des AZ/WAZ-Spiels im Stadion Flutmulde in Gifhorn auf die Anheuser-Busch-Bud-Auswahl.
Bereits vor dem Anpfiff erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Mitmachaktionen. Auch Maskottchen Wölfi wird vor Ort sein und insbesondere den jüngsten Fans für Fotos und Unterhaltung zur Verfügung stehen.
Erstes Spiel im neuen Trikot
Eine Woche später geht es für die Grün-Weißen zum FSV Schöningen. Die Begegnung im Elmstadion wird am Samstag, 11. Juli, ebenfalls um 15 Uhr angepfiffen.
Neben dem Testspiel gibt es auch einen ersten optischen Höhepunkt: Erstmals wird der VfL in seinen neuen Trikots für die Saison 2026/27 auflaufen. Auch in Schöningen ist ein abwechslungsreiches Fanprogramm rund um die Partie geplant.
Am Samstag, 18. Juli, kehren die Wolfsburger auf ihr Vereinsgelände zurück. Auf dem A-Platz vor der Volkswagen Arena empfängt die Mannschaft den Drittligisten SC Verl. Anstoß ist um 14 Uhr.
Neben dem sportlichen Vergleich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten.
Auch die Wölfinnen unterwegs
Die Frauenmannschaft des VfL absolviert ebenfalls zwei Testspiele in der Region. Am Sonntag, 19. Juli, trifft das Team von Stephan Lerch in Herzlake auf den SV Meppen. Nur vier Tage später, am Donnerstag, 23. Juli, folgt im Stadion Flutmulde in Gifhorn das Duell mit der PSV Eindhoven.
Auch bei diesen Begegnungen dürfen sich die Besucher auf ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen und einem Besuch von Wölfi freuen.
Die Testspiele dienen für beide Mannschaften nicht nur der sportlichen Vorbereitung auf die neue Saison. Gleichzeitig möchte der VfL den direkten Austausch mit seinen Anhängern pflegen und den Fans die Möglichkeit geben, Mannschaft und Trainerteam hautnah zu erleben. Gerade nach dem personellen Umbruch und dem Neustart im Sommer sollen die Auftritte in der Region dazu beitragen, die Verbindung zwischen Verein und Umfeld weiter zu stärken.