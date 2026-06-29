Zum Anfassen nah: VfL bringt die Vorbereitung zu den Fans

Den ersten Härtetest bestreiten die Männer von Cheftrainer Tobias Strobl am Samstag, 4. Juli. Um 15 Uhr trifft der VfL im Rahmen des AZ/WAZ-Spiels im Stadion Flutmulde in Gifhorn auf die Anheuser-Busch-Bud-Auswahl. Bereits vor dem Anpfiff erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Mitmachaktionen. Auch Maskottchen Wölfi wird vor Ort sein und insbesondere den jüngsten Fans für Fotos und Unterhaltung zur Verfügung stehen.

Erstes Spiel im neuen Trikot Eine Woche später geht es für die Grün-Weißen zum FSV Schöningen. Die Begegnung im Elmstadion wird am Samstag, 11. Juli, ebenfalls um 15 Uhr angepfiffen. Neben dem Testspiel gibt es auch einen ersten optischen Höhepunkt: Erstmals wird der VfL in seinen neuen Trikots für die Saison 2026/27 auflaufen. Auch in Schöningen ist ein abwechslungsreiches Fanprogramm rund um die Partie geplant.