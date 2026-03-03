Zum Achtelfinale nach Ballweiler

Regionalligist FC Homburg bestreitet am Mittwoch um 19 Uhr sein Saarlandpokal-Achtelfinalspiel beim Schröder-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen.
Wenige Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage im ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause in der Regionalliga Südwest beim FC-Astoria Walldorf geht es für unseren FCH bereits am Mittwoch weiter. Um 19 Uhr tritt man im Achtelfinale des Sparkassen-Pokals Saar beim Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen an. Durch den 7:1-Erfolg beim SV Auersmacher in der 7. Pokal-Runde qualifizierte sich unsere Grün-Weißen als Titelverteidiger im November für das Achtelfinale.
„Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Wenn man meint, nur 70 oder 80% geben zu müssen, wird man Probleme bekommen. Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat den Oberligisten Diefflen aus dem Pokal geworfen. Dementsprechend wissen wir, welche Qualität sie in solchen Spielen haben. Für uns geht es zudem auch darum, nach der Niederlage in Walldorf eine Reaktion zu zeigen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz der bevorstehenden Pokalaufgabe entgegen.
Die DJK Ballweiler-Wecklingen steht aktuell mit einer Ausbeute von 20 Punkten sowie einer Bilanz von 5 Siegen, 5 Unentschieden und 11 Niederlagen auf dem 14. Tabellenplatz der Schröder-Liga Saar. Am Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Florian Bohr mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beim SV Hasborn in die Liga-Restrunde gestartet.
Zwei Pokalrunden hat die DJK bereits hinter sich. Zunächst setzte man sich mit 2:1 gegen die SG Marpingen-Urexweiler durch, ehe man den Oberligisten FV Diefflen deutlich mit 5:1 aus dem Wettbewerb warf und damit den Einzug ins Achtelfinale klarmachte.
Am Mittwoch kommt es zum ersten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen unseres FC 08 Homburg und der DJK Ballweiler-Wecklingen.
Neben den Langzeitverletzten Lukas Hoffmann und Tim Littmann sowie den immer noch angeschlagenen Sean Busch (Sprunggelenksverletzung) müssen die Homburger am Mittwoch zudem auf Nico Jörg (Adduktorenprobleme) verzichten.
Anstoß des Saarlandpokal-Achtelfinals gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen ist um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ballweiler. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Lukas Rohn.