Zum Achtelfinale nach Ballweiler FC Homburg: Regionalligist in Blieskastel klarer Favorit von Horst Fried · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Nach der 0:1-Niederlage in Walldorf tritt der FC Homburg am Mittwoch im Pokal in Ballweiler an – Foto: Christopher Benz

Regionalligist FC Homburg bestreitet am Mittwoch um 19 Uhr sein Saarlandpokal-Achtelfinalspiel beim Schröder-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen.

Am Mittwoch, den 04. März tritt der FC 08 Homburg im Achtelfinale des Sparkassen-Pokals Saar bei der DJK Ballweiler-Wecklingen an. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Ballweiler ist um 19 Uhr. Die Ausgangslage Wenige Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage im ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause in der Regionalliga Südwest beim FC-Astoria Walldorf geht es für unseren FCH bereits am Mittwoch weiter. Um 19 Uhr tritt man im Achtelfinale des Sparkassen-Pokals Saar beim Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen an. Durch den 7:1-Erfolg beim SV Auersmacher in der 7. Pokal-Runde qualifizierte sich unsere Grün-Weißen als Titelverteidiger im November für das Achtelfinale.

„Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Wenn man meint, nur 70 oder 80% geben zu müssen, wird man Probleme bekommen. Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat den Oberligisten Diefflen aus dem Pokal geworfen. Dementsprechend wissen wir, welche Qualität sie in solchen Spielen haben. Für uns geht es zudem auch darum, nach der Niederlage in Walldorf eine Reaktion zu zeigen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz der bevorstehenden Pokalaufgabe entgegen. Der Gegner Die DJK Ballweiler-Wecklingen steht aktuell mit einer Ausbeute von 20 Punkten sowie einer Bilanz von 5 Siegen, 5 Unentschieden und 11 Niederlagen auf dem 14. Tabellenplatz der Schröder-Liga Saar. Am Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Florian Bohr mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beim SV Hasborn in die Liga-Restrunde gestartet.