Zum Abschluss wartet Topteam auf Waldalgesheim Oberligist Alemannia Waldalgesheim beim Tabellenvierten FV Engers gefordert

Waldalgesheim. Das torlose Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Pfeddersheim beendete beim Oberligisten Alemannia Waldalgesheim eine Negativserie von vier Niederlagen hintereinander. Es gab zwar nur einen Punkt, dafür mehrere positive Erkenntnisse. „Wir können aus diesem Spiel viel mitnehmen“, sagt Alemannia-Chefcoach Marcel Fennel vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Engers. So sei seine Mannschaft in einer guten Ordnung unterwegs gewesen, habe hoch gepresst und insgesamt sehr konzentriert gegen den Ball gearbeitet. „Nun müssen wir noch unsere frühen Ballgewinne besser umsetzen“, hofft der 37-Jährige auf zielstrebige Umschaltmomente seines Teams.