Zum Abschluss springt der FV Herbolzheim an die Tabellenspitze Beim FC Wolfenweiler-Schallstadt gewinnt der FV Herbolzheim das letzte Landesliga-Spiel des Jahres mit 3:1.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz des FC Wolfenweiler-Schallstadt gingen die Kontrahenten gleich in Medias Res, die Partie wogte hin und her. Gleich in der fünften Minute hatte die Heimelf ihre beste Möglichkeit: Nach einem Freistoß klärte die Gästeabwehr den Ball direkt vor die Füße von Adin Maksumic, der die Latte traf. Der Herbolzheimer Torwart Pascal Metzger klärte gegen Emilio Schwarzwälder (21.) und lenkte nach einem Eckstoß den Kopfball von Julian Hesse über die Latte (36.). Marcel Neumann im Tor der Gastgeber bekam in der 27. Minute mehrere Gelegenheiten, sich zu bewähren. Kurz vor der Pause ging Herbolzheim per Elfmeter in Führung. Wobei allerdings nicht jeder Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hätte, als Mirco Barella nach einem Zweikampf im Strafraum zu Fall kam. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.