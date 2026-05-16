Zum Abschluss nochmal ein Brett - Landshut hämmert den Titel fest!

Die Meistermannschaft aus Landshut feiert nach einer herausragenden Saison der verdienten Titel – Foto: Max Maier

Landesliga Bayern Mitte, der letzte Spieltag: Der Sekt und das Meisterbier waren wohl schon vor dem Anpfiff eingeplant, zu unwahrscheinlich das Szenario, dass Landshut noch eingeholt werden hätte können - jetzt darf aber auch offiziell gefeiert werden! Mit einem souveränen Auftritt und einen 4:0-Erfolg kann sich die "Spiele" nun voller Stolz Meister der Landesliga nennen! Sebastian Maier leitete den Erfolg mit einem sehenswerten Freistoß ein, nach der Pause schraubte Lukas Biberger mit einem Doppelschlag auf 3:0 hoch und den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Alexander Hagl in der 87. Minute zum 4:0. Nun kann gefeiert werden! Seebach wären theoretisch die einzigen gewesen, die die Meisterfeier noch crashen hätten können, doch das Szenario war schon vor der Partie unrealistisch, der TSV hätte gewinnen müssen und eine Differenz von elf Treffern aufholen. Heute stand am Ende ein 1:1 in Bad Abbach zu Buche, somit geht für Seebach die Saison in die Verlängerung, denn die Aufstiegsrelegation wartet schon. Beim Kara-Abschied in Burglengenfeld gab es elf (!) Treffer zu bestaunen - am Ende stand ein unglaubliches Ergebnis von 5:6 für Eggenfelden auf der Anzeigetafel. Auch in Dingolfing schepperte es ordentlich - die Seidl-Elf rupft Tegernheim mit 7:1 zum Saisonabschluss.



Max Maier, Sportlicher Leiter SpVgg Landshut, im kurzen Meister-Interview:



Zum heutigen Spiel: "Wir haben heute ein sehr starkes Spiel gemacht, wir haben den Gegner ab der ersten Minute in der eigenen Hälfte gehalten, haben den Ball sehr gut laufen gelassen und waren wirklich deutlich überlegen. Wir freuen uns über den deutlichen Sieg und werden jetzt etwas feiern."





Rückblickend auf die Saison: "Ganz wichtig ist mir Anfangs gleich, dass ich dem TSV Seebach zu einer herausragenden Saison gratuliere und ihnen viel Erfolg in der Relegation wünsche. Es war ein unglaublicher Kampf und wenn man mit 78 Punkte noch nicht Meister war, sieht man, wie stark auch die andere Mannschaft war. Wir hatten vor der Saison einen sehr großen Umbruch und bekamen einige sehr starke Zugänge. Das Ziel war oben mitspielen und in den nächsten zwei oder drei Jahren den Aufstieg anzugreifen, aber das Team hat sich unglaublich schnell gefunden und dass wir jetzt in der ersten Saison schon den Titel feiern können, ist umso schöner. Wir hatten einen gigantischen Lauf zwischen September und März, in dieser Zeit haben wir kein Spiel verloren. Natürlich hat es aber auch mal etwas gebrannt, mit den vier Unentschieden in Folge, jedoch wenn man am Ende nur drei Niederlagen hat, ist es irgendwo einfach verdient, wenn man ganz oben steht. Ich freue mich extrem für die Jungs!"



Ausblick auf die neue Saison: "Erstmal freuen wir uns jetzt auf drei Tage Malle mit dem ganzen Kader, anschließend gönnen wir uns mal 2-3 Wochen Pause. Der Kader für die kommende Saison ist schon ziemlich durchgetaktet, wir werden nächste Woche noch 2-3 präsentieren können. Aber jetzt genießen wir die Zeit und legen dann nach den Pfingstferien wieder mit vollen Fokus los."









Lorenz Kowalski, Trainer SpVgg Lam: "Bis zum 2:0 konnten wir das Spiel offen halten, danach wurden die Kräfte weniger und wir müssen uns 4:0 geschlagen geben. Glückwunsch an Landshut zur verdienten Meisterschaft."







Wolfgang Beller, Trainer TSV Seebach: "Wir haben viel rotiert und dadurch natürlich nicht den kompletten Spielfluss gehabt. Trotzdem haben wir es einigermaßen gut gemacht und gingen früh in Führung. Nach einem Fehler im Zentrum haben wir dann das 1:1 kassiert, danach ist das Spiel vor sich hingeplätschert, man hat es einfach beiden Teams angemerkt, dass es um nichts mehr geht, unser Fokus lag natürlich schon mehr auf der Relegation. Von daher sind wir auch mit dem Unentschieden zufrieden, da wir unser Ziel "ungeschlagen ab der Winterpause" erreichen konnten. Wir freuen uns jetzt auf die Relegation, das haben sich die Jungs verdient, sie haben eine herausragende Rückrunde gespielt und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt."







Erkan Kara, Trainer ASV Burglengenfeld: "Über den Spielverlauf möchte ich nicht mehr sprechen. Ich denke das Ergebnis und die Anzahl der Tore sprechen eine deutliche Sprache. Was mir wichtiger ist - wir haben 63 starke Punkte erreicht und das, obwohl wir seit Wochen auf Stammspieler verzichten und stets mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Ich bedanke mich bei dieser Mannschaft für eine geile Zeit und wünsche Ihnen persönlich nur das Beste. Ich bedanke mich bei allen ASV Fans, die uns stets unterstützt haben und stets den Weg von meinem Co - Trainer Matthias Graf und meiner Wenigkeit unterstützt haben. Danke dafür. Ich denke, diese Saison kann jeden Schwarz-Gelben Fan stolz sein lassen - die Mannschaft und wir im Trainerteam haben alles rausgehauen, was in unserer Macht stand. Ciao ASV."



Johannes Stinglhammer, sportlicher Leiter SSV Eggenfelden: "Ein nicht alltägliches Spiel, aber das spiegelt irgendwo auch unsere Saison wieder. In der Halbzeit sind wir 2:3 hinten, es hätte aber zur Pause schon 6:1 für uns stehen können oder müssen. Burglengenfeld hatte über die 90 Minuten um die sieben Torschüsse und haben diese effizient genutzt, aber wir hätten ungelogen heute 10-12 Tore schießen. 4-5 Mal sind wir auch noch alleine vorm Keeper gewesen und konnten die Chancen nicht nutzen. Wie in der ganzen Saison tat sich unser Gegner wesentlich leichter gegen uns ein Tor zu erzielen, als wir gegen ihn. Auf der anderen Seite muss man unsere Leistung auch irgendwo loben, da wir uns die Chancen immerhin erarbeitet haben - dies war in der Saison auch nicht immer so der Fall. Mit einem positiven Feeling können wir jetzt in die Sommerpause gehen und unsere SG-Mannschaft in der Relegation unterstützen."







Andreas Wendl, Spielertrainer SV Etzenricht: "Es war klar, dass es heute nicht einfach wird, da wir einige Umstellungen vorgenommen haben. Trotzdem hätten wir uns heute etwas mehr vorgestellt, die erste Halbzeit war noch in Ordnung, sind zwar viel nachgelaufen, aber hatten ein paar Situationen, in denen wir gefährlich werden konnten. Dann haben wir es aber kurz nach der Pause durch zwei Fehler aus der Hand gegeben und dann war es schon mehr oder weniger durch. Kein Spiel, auf dem wir aufbauen können, aber Mittwoch ist ein neues Spiel, da zählt es wieder."



Christian Wolf, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr souveräner Auftritt von unserer Mannschaft und wir haben verdient 4:0 gewonnen. Wir beenden die Saison auf dem sechsten Rang - die beste Platzierung seit 13 Jahren, darauf sind wir sehr stolz!"







Aufgrund von Spielermangel trat der FC Kosova Regensburg nicht an.



Kurt Steinberger, Sportlicher Leiter FC Teisbach: "Um 11:30 Uhr hat Kosova Regensburg das Spiel heute abgesagt. Das man aufgrund von Spielermangel eine Partie absagen muss, soll in der Landesliga nicht passieren. Auch die sehr kurzfristige Absage hinterlässt einen Faden Beigeschmack - wir haben schon alles vorbereitet für das Spiel, Sachen für den Verkauf organisiert etc..."



Lum Gashi, Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg: "Eine Stunde vor dem Treffpunkt standen wir nur noch mit sieben Mann da, weshalb es kein Sinn ergab, zum Spiel zu fahren. Wir hätten natürlich antreten und kurz nach Anpfiff eine Verletzung vortäuschen können, um die Strafe des BFV zu entgehen. Jedoch wäre dies gegenüber den zahlenden Zuschauern nicht fair gewesen. Ich möchte mich nochmal aufrichtig entschuldigen, vor allem bei den Zuschauern, die heute ihr Team beim letzten Ligaspiel der Saison unterstützen wollten."







Andreas Klebl, Trainer TB 03 Roding: "Durch zwei Standard-Gegentore kassierten wir die Gegentreffer und in der ersten Halbzeit wurde uns ein klarer Elfmeter verwehrt. Somit konnten wir das letzte Heimspiel auch nicht für uns entscheiden und wir müssen schauen, dass es nächste Saison einfach besser wird. "







Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Aufgrund der zweiten Halbzeit ein absolut verdienter Sieg für unsere Jungs. Wir sind durch einen Standard in Rückstand geraten, aber haben im Anschluss sehr schöne Tore geschossen. Ein hochverdienter Sieg im letzten Heimspiel und ein schönes Abschiedsgeschenk für den Trainer und den Teammanager. Auch auf diesem Weg wünsche ich Heiko Schwarz und Thomas Schacherbauer alles Gute für die neue Aufgabe. Wir freuen uns sehr, dass wir in unserer ersten Landesliga-Saison gleich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen konnten. Jetzt sind wir froh, dass Sommerpause ist und wir die Akkus aufladen können. Im Ausblick auf die nächste Saison freuen wir uns vor allem auf den Aufsteiger SV Grainet - an dieser Stelle auch Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!" Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Aufgrund der zweiten Halbzeit ein absolut verdienter Sieg für unsere Jungs. Wir sind durch einen Standard in Rückstand geraten, aber haben im Anschluss sehr schöne Tore geschossen. Ein hochverdienter Sieg im letzten Heimspiel und ein schönes Abschiedsgeschenk für den Trainer und den Teammanager. Auch auf diesem Weg wünsche ich Heiko Schwarz und Thomas Schacherbauer alles Gute für die neue Aufgabe. Wir freuen uns sehr, dass wir in unserer ersten Landesliga-Saison gleich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen konnten. Jetzt sind wir froh, dass Sommerpause ist und wir die Akkus aufladen können. Im Ausblick auf die nächste Saison freuen wir uns vor allem auf den Aufsteiger SV Grainet - an dieser Stelle auch Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!" Christian Ranzinger, Trainer 1. FC Bad Kötzting: "Nach dem 1:0 haben wir leider aufgehört Fußball zu spielen und haben Vornbach zu viel Platz gelassen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für Vornbach."







Benjamin Urban, Spielertrainer SC Luhe-Wildenau: "Eine gute Leistung von uns zum Saisonabschluss. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir's verpasst für klarere Verhältnisse zu sorgen, weshalb es in der zweiten Halbzeit nochmal spannend wurde. Unterm Strich steht aber ein verdienter Heimsieg und wir können mit einem positiven Abschluss in die Sommerpause gehen."



