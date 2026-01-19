Zum Abschluss noch mal Dritter 1.FC Saarbrücken II: Zweite beendet Quali-Serie mit Sieg

Für die Zweite endete die Qualifikations-Serie zum Hallenmasters mit dem besten Ergebnis dieser Saison. Beim Turnier des SSV Pachten, das in der Sporthalle West in Dillingen ausgetragen wurde, belegte das Teanm von Trainer Sammer Mpzain Rang Drei. Da von vorneherein feststand, dass man keine Masters-Ambitionen hat, ist das Verpasssen des Endturniers verschmerzbar, die Konzentration in dne kommenden Wochen liegt nun auf der Vorbereitung auf die Fortsetzung der Rückrunde in der Schröder-Saarlandliga. In der Zwischenrunde gab es zuvor zwei Siege, zunächst wurde der RPS-Oberligist FV Diefflen, der bereits für das Masters qualifiziert war, mit 4:3 bezwungen, danach gab es noch einen deutlichen 7:1-Erfolg über den Landesligisten Eintracht Altenwald. Im Viertelfinale bezwangen die Malstatter den Verbandsligisten FV Siersburg mit 7:3, bevor es im Halbfinale eine 1:3-Pleite gegen den FV Diefflen gab. Das Spiel um Platz Drei konnte durch den 8:2-Erfolg über den FC Amed Saar wieder positiv gestaltet werden.