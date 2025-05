Zum Abschluss nach Fulda

Die Ausgangslage

Nach zuvor 7 ungeschlagenen Spielen in Folge musste unser FCH in der Liga zuletzt 3 Niederlagen in Folge hinnehmen. Auf zwei knappe Niederlagen gegen den SGV Freiberg (1:2) und den Meister aus Hoffenheim (2:3) folgte am vergangenen Wochenende ein 0:1 im heimischen Waldstadion gegen den Bahlinger SC. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Homburger aktuell mit einer Ausbeute von 46 Punkten auf dem 8. Platz.

Der Gegner

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz rangiert in der Regionalliga Südwest derzeit mit einer Ausbeute von 45 Punkten fast punktgleich ein Rang hinter den Homburgern auf dem 9. Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz der Mannschaft von Cheftrainer Daniyel Cimen besagt 11 Siege, 12 Unentschieden und 10 Niederlagen. Mit 40 erzielten Toren weist die SGB zusammen mit Villingen die drittschwächste Offensive der Liga auf. Nur der Bahlinger SC (34 Tore) und der FC Giessen (36) haben in der Liga bisher weniger Tore geschossen. In den letzten sechs Ligaspielen mussten die Fuldaer nur eine Niederlage gegen Kassel (1:2) einstecken. Ansonsten holte man neben einem Unentschieden vier Siege – zuletzt am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt II (3:2).

Das sagt der Trainer

„Fulda hat in den letzten Wochen gut gepunktet und sich im Kampf um den Klassenerhalt in Sicherheit gebracht. Wir möchten am Samstag unsere kleine Niederlagenserie beenden, um mit einem positiven Erlebnis nach Hause zu fahren und den Schwung mit ins Pokalfinale zu nehmen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das letzte Ligaspiel der Saison.

Die Bilanz

Seit dem Aufstieg der SG Barockstadt im Sommer 2022 kam es zu 5 Duellen mit unserem FCH. Erst ein Aufeinandertreffen konnten die Homburger für sich entscheiden, 2 Spiele die Fuldaer, 2-mal kam es zu einem Unentschieden. In der Hinrunde der laufenden Saison kam es am 17. Spieltag im Waldstadion zu einem 1:1-Remis. Nach der Führung durch Markus Mendler (61. Minute) kassierten die Gastgeber in der Nachspielzeit noch den späten Gegentreffer. Das letzte Duell in Fulda am 21. Spieltag 2023/24 endete ebenfalls mit einem Remis. Philipp Hoffmann und Angelos Stavridis erzielten damals die beiden Tore für die Grün-Weißen. Den letzten und bisher auch einzigen Sieg gegen die SG Barockstadt feierte unser FCH am 23. Spieltag der Saison 2022/23. Damals setzte man sich durch ein Tor von Mart Ristl mit 1:0 in Fulda durch.

Das Personal

Weiterhin verzichten müssen die Homburger auf die Langzeitausfälle Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner, Jacob Collmann, Max Jansen und Max Dombrowka. Ansonsten sind nach derzeitigem Stand alle fit.

Anstoß im letzten Saisonspiel der Regionalliga Südwest gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist um 14 Uhr im Stadion der Stadt Fulda. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jason Lieser.