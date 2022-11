Zum Abschluss gibt es einen Charaktertest für den BCF Wolfratshausen Zu Gast beim MTV Berg

Wolfratshausen – Ausgerechnet hinter dem letzten Match der Herbstrunde versteckt sich ein Charaktertest. Nach der keinesfalls eingeplanten Heimniederlage gegen Unterpfaffenhofen muss der BCF Wolfratshausen am heutigen Samstag um 14 Uhr beim MTV Berg das Energielevel noch einmal bis ans Limit hochfahren, um auf Distanz zur Abstiegszone der Bezirksliga Süd zu bleiben. Coach Leo Fleischer wertet die Partie beim Tabellenvorletzten als „maßgeblich“ für die Stimmung, mit der man in die Winterpause gehen wird.

Vor allem aber warnt der 25-Jährige seine Mannen vor Trugschlüssen. Was passiert, wenn die BCF-Elf nur zu 70 Prozent auf dem Rasen anschiebt, war in der Vorwoche zu beobachten – lasch in die Partie gekommen, mangelhafte Zweikampfführung, mentale Verzögerung in Pressing-Situationen. Fleischer erwartet Widerstand am Lohacker, sieht die Gastgeber in einem „sportlichen Überlebenskampf“.