🔴⚪ Zum Abschluss gegen die Erste des TSV Notzingen ⚪🔴

TSV Notzingen II – TSV Weilheim II 8:3 (4:1)



Zum letzten Saisonspiel traf unsere Zweite auf eine personell verstärkte Notzinger Mannschaft, die überwiegend aus Spielern der ersten Mannschaft bestand – zur Vorbereitung auf deren Relegation.



Nach einem frühen 0:4-Rückstand verkürzte Kürsad Kilic per Foulelfmeter (46.) auf 4:1 zur Pause. Auch in Durchgang zwei zeigte unser Team Moral: Tim Reick (54.) und Igor Zivkovic (73.) trafen für den TSVW, am Ende stand dennoch eine klare 8:3-Niederlage.



📊 Saisonfazit:

Platz 3 in der Kreisliga B6 – eine respektable Leistung für unser wiedergegründetes Team, das mit Herzblut, Teamgeist und vielen jungen Eigengewächsen überzeugte! 💪



Danke an alle Spieler, Trainer und Unterstützer für eine spannende erste Saison! 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #saisonabschluss #kreisligaB6