Zum Abschluss der Vorrunde steht Vilzing vor einem Rätsel

Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga Bayern reist die DJK Vilzing am morgigen Samstag nach Burgfarrnbach, wo die SpVgg Greuther Fürth II ihre Heimspiele austrägt (Anstoß 14 Uhr). Das Ziel ist klar: Die Schwarzgelben vom Huthgarten wollen auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und im besten Fall gegen die Profireserve des Kleeblatts drei Punkte holen. Das scheint auch durchaus möglich zu sein.



Die Fürther kommen nach einer bärenstarken Frühjahrsrunde, die noch für Rang drei im Endklassement der Saison 2024/25 reichte, in dieser Spielzeit nicht in Tritt. Magere zwölf Zähler hat die Truppe von Ex-Bundesligaprofi Roberto Hilbert bislang eingespielt, das reicht nur für Tabellenplatz 16. Weniger Punkte haben nur Hankofen (10) und Schwaben Augsburg (8) auf dem Konto. Ausprobiert hat Hilbert bereits viel und insgesamt schon 32 verschiedene Spieler eingesetzt – Höchstwert in der Regionalliga Bayern! Zum Vergleich: Bei den Vilzingern kamen bisher 21 Akteure zum Einsatz.