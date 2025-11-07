Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Nur zwei Gegentore in den letzten fünf Spielen: Elija Härtl und die Vilzinger Defensive wollen auch gegen das "kleine" Kleeblatt hinten dichtmachen. – Foto: Charly Becherer
Zum Abschluss der Vorrunde steht Vilzing vor einem Rätsel
Samstag - 17. Spieltag: Die DJK gastiert bei der SpVgg Greuther Fürth II +++ Die Profireserve des Kleeblatts ist die Wundertüte der Liga und hat bislang bereits 32 Spieler eingesetzt - so viele wie kein anderes Team
Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga Bayern reist die DJK Vilzing am morgigen Samstag nach Burgfarrnbach, wo die SpVgg Greuther Fürth II ihre Heimspiele austrägt (Anstoß 14 Uhr). Das Ziel ist klar: Die Schwarzgelben vom Huthgarten wollen auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und im besten Fall gegen die Profireserve des Kleeblatts drei Punkte holen. Das scheint auch durchaus möglich zu sein.
Die Fürther kommen nach einer bärenstarken Frühjahrsrunde, die noch für Rang drei im Endklassement der Saison 2024/25 reichte, in dieser Spielzeit nicht in Tritt. Magere zwölf Zähler hat die Truppe von Ex-Bundesligaprofi Roberto Hilbert bislang eingespielt, das reicht nur für Tabellenplatz 16. Weniger Punkte haben nur Hankofen (10) und Schwaben Augsburg (8) auf dem Konto. Ausprobiert hat Hilbert bereits viel und insgesamt schon 32 verschiedene Spieler eingesetzt – Höchstwert in der Regionalliga Bayern! Zum Vergleich: Bei den Vilzingern kamen bisher 21 Akteure zum Einsatz.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II: "Mit der Leistung vergangene Woche beim 0:0 gegen Memmingen war ich zufrieden. Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite Halbzeit war gut. Einzig das Tor hat halt gefehlt. Deshalb waren wir vom Ergebnis her enttäuscht, weil einfach mehr drin gewesen wäre. Von der Art und Weise her war das aber sehr in Ordnung. Mit der SpVgg Greuther Fürth II erwartet uns nun ein äußerst schwer einzuschätzender Gegner. Sie haben in dieser Saison schon sehr viele Spieler eingesetzt. Eine typische Profireserve, top ausgebildet und technisch versiert. Sicher hätten sie sich bisher eine bessere Punkteausbeute erhofft. Ich gehe davon aus, dass wir auch mal leiden werden müssen, da sich die Fürther, wie die anderen Nachwuchsteams, über viele Ballbesitzphasen definieren. Da müssen wir dagegenhalten."
Personalien DJK Vilzing: Simon Sedlaczek kehrt nach seiner Zwei-Spiele-Sperre zurück in den Kader. Kapitän Felix Weber wird aller Voraussicht nach erneut wegen seiner Kniebeschwerden pausieren. Jonas Blümel und Alexis Fambo sind angeschlagen, aber normalerweise sollte einem Einsatz am Samstag nichts im Weg stehen. Weiter raus sind die langzeitverletzten Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.