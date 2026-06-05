Zum Abschluss der Saison: "Ein, zwei Bier ausgeben"

Für den FC Heeseberg endet am 30. Spieltag eine Saison, die nach zwischenzeitlichen Sorgen im Abstiegskampf letztlich einen versöhnlichen Verlauf genommen hat. Mit 39 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Christian Baethge aktuell den sechsten Tabellenplatz und hat sich frühzeitig aller Abstiegsängste entledigt.
Auch wenn sportlich keine großen Verschiebungen mehr möglich sind, wollen die Gastgeber vor eigenem Publikum einen gelungenen Abschluss feiern. Nach der 0:2-Niederlage beim Meister Lehndorfer TSV soll zum Saisonende noch einmal ein Erfolgserlebnis folgen.
Trainer Christian Baethge formuliert die Zielsetzung dabei bewusst unkompliziert: „Wir wollen nochmal einen Sieg einfahren beziehungsweise alles geben und dann unseren Fans noch ein, zwei Bier ausgeben.“
Leiferde nach Rückschlag gefordert
Der VfL Leiferde reist als Tabellenneunter mit 36 Punkten an und hat damit drei Zähler weniger auf dem Konto als der kommende Gegner. Die Gäste mussten zuletzt eine überraschende 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Schwicheldt hinnehmen und verpassten damit die Chance, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.
Vor dem letzten Spieltag dürfte daher vor allem die Reaktion auf diesen Rückschlag im Fokus stehen. Mit einem Auswärtserfolg könnte Leiferde den Abstand auf Heeseberg verkürzen und die Saison ebenfalls mit einem positiven Eindruck abschließen.
Hinspiel ohne Tore
Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften verlief über weite Strecken ausgeglichen. Beim torlosen 0:0 in Leiferde neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Die einzige nennenswerte Randnotiz war die Gelb-Rote Karte gegen Heesebergs Gödde in der Nachspielzeit.
Auch diesmal spricht vieles für eine enge Begegnung. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Tabellenmittelfeld, trennt nur ein geringer Punkteabstand, und beide werden bemüht sein, die Saison mit einem positiven Ergebnis zu beenden.
Für Heeseberg bietet sich dabei die Gelegenheit, eine starke Schlussphase der Saison mit einem weiteren Erfolg zu bestätigen. Leiferde hingegen möchte nach der jüngsten Niederlage zeigen, dass die Mannschaft zum Abschluss noch einmal ihre Qualitäten abrufen kann. Entsprechend dürfte trotz der entspannten Tabellenlage ein engagiertes Duell zweier direkter Tabellennachbarn zu erwarten sein.