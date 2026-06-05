Zum Abschluss der Saison: "Ein, zwei Bier ausgeben"

Für den FC Heeseberg endet am 30. Spieltag eine Saison, die nach zwischenzeitlichen Sorgen im Abstiegskampf letztlich einen versöhnlichen Verlauf genommen hat. Mit 39 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Christian Baethge aktuell den sechsten Tabellenplatz und hat sich frühzeitig aller Abstiegsängste entledigt. Auch wenn sportlich keine großen Verschiebungen mehr möglich sind, wollen die Gastgeber vor eigenem Publikum einen gelungenen Abschluss feiern. Nach der 0:2-Niederlage beim Meister Lehndorfer TSV soll zum Saisonende noch einmal ein Erfolgserlebnis folgen.

Trainer Christian Baethge formuliert die Zielsetzung dabei bewusst unkompliziert: „Wir wollen nochmal einen Sieg einfahren beziehungsweise alles geben und dann unseren Fans noch ein, zwei Bier ausgeben.“ Leiferde nach Rückschlag gefordert Der VfL Leiferde reist als Tabellenneunter mit 36 Punkten an und hat damit drei Zähler weniger auf dem Konto als der kommende Gegner. Die Gäste mussten zuletzt eine überraschende 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Schwicheldt hinnehmen und verpassten damit die Chance, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.