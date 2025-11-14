Zum Abschluss der Hinrunde gegen Absteiger

Am kommenden Samstag, den 15. November empfängt unser FC 08 Homburg zum Abschluss der Hinrunde der Regionalliga Südwest den SV Sandhausen. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers kam unser FCH am vergangenen Samstag beim Tabellenvorletzten FC Bayern Alzenau nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Am Mittwochabend konnten unsere Grün-Weißen aber wieder einen souveränen Sieg einfahren. In der 7. Runde des Sparkassen-Pokals Saar setzten sich die Homburger mit 7:1 beim Oberligisten SV Auersmacher durch und sicherten sich damit den Einzug ins Achtelfinale. Nun steht am Samstag das letzte Hinrundenspiel in der Regionalliga Südwest gegen den SV Sandhausen an. In der Tabelle steht unser FCH aktuell mit einer Ausbeute von 25 Punkten auf dem 10. Platz.

Der SV Sandhausen rangiert in der Tabelle der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 24 Punkten derzeit ein Rang hinter unserem FCH auf Platz 11. 7 Siege, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen stehen in der bisherigen Saisonbilanz des Absteigers aus der 3. Liga, der im Sommer fast die komplette Mannschaft ausgetauscht hat. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Cheftrainer Olaf Janßen derzeit ungeschlagen. Auf eine 1:5-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger folgten zuletzt zwei Unentschieden gegen Fulda (1:1) und Mainz 05 II (2:2) sowie drei Siege in Serie ohne Gegentor gegen Alzenau (1:0), SCHOTT Mainz (2:0) und Tabellenführer Freiberg (1:0). Torgarant der Sandhäuser ist Kapitän Pascal Testroet, der mit 12 erzielten Toren für fast die Hälfte aller erzielten Treffer des SVS verantwortlich ist und damit derzeit zweitbester Torjäger der Liga ist.

Das sagt der Trainer

„Sandhausen ist ein guter und sehr interessanter Gegner, der die letzten Jahre nichts mit der Regionalliga zu tun hatte. Nachdem sie anfangs in der Saison Probleme hatten – was auch irgendwo normal ist, wenn man eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss – haben sie sich jetzt gefangen. In den letzten beiden Heimspielen gegen Frankfurt und Stuttgart haben wir gute Auftritte gezeigt. So müssen wir das auch am Samstag angehen, um das Spiel zu gewinnen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz der Aufgabe gegen den Drittliga-Absteiger entgegen, der zuletzt 17 Jahre am Stück in der 3. Liga und der 2. Bundesliga an den Start ging.

Die Bilanz

Am Samstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen unserem FCH und dem SV Sandhausen in einem Ligaspiel. Bisher standen sich beide Mannschaften in einem Pflichtspiel erst einmal gegenüber: In der 2. Runde des DFB-Pokals 1995/96 setzten sich die Grün-Weißen im September 1995 in Sandhausen durch Tore von Adriano José da Silva und David Behlil mit 2:1 gegen den SVS durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem weiterhin auf Miguel Gonçalves (Abstellung luxemburgische U21-Nationalmannschaft) sowie Oliver Kovacic (muskuläre Probleme) verzichten.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen den SV Sandhausen ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Martin Wilke